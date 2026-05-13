13.05.2026 в 12:18

Участник СВО выбил телеведущей несколько зубов

В Якутске ветеран с позывным «Кошмар» закошмарил участников вечеринки в караоке-баре
Текст: Иван Иванов
В Якутске произошел вопиющий инцидент, в результате которого известная телеведущая и блогер Зоя Сылгытова получила серьёзные травмы. По сообщению портала  SakhaDay.ru, нападавшим оказался  ветеран СВО Александр Степанов, более известный под позывным "Кошмар".

Предполагается, что конфликт произошёл после того, как Степанов, отмечавший свой день рождения, вместе с компанией друзей вышел из караоке-бара "Дуэты", где у него произошел конфликт с Зоей Сылгытовой. Связаться с самой Зоей пока не удалось, однако происшествие прокомментировала её знакомая, Галима-Ева Дмитриева, которая также является жертвой агрессии со стороны "Кошмара". По её словам, Степанов выбил Зое несколько зубов, а затем, когда она уже находилась на земле, продолжил избивать её ногами. Галима-Ева также подчеркнула, что друзья Степанова наблюдали за происходящим, но никто не вмешался, как и в случае с её собственным избиением.

После нападения Александр Степанов скрылся с места происшествия. Позднее Зоя Сылгытова обратилась в полицию с заявлением.
Известно, что Александр Степанов был демобилизован из зоны специальной военной операции по состоянию здоровья. Ранее он сообщал о травме левой руки, полученной в бою. Ситуация осложняется тем, что в марте 2026 года редакция SakhaDay.ru писала о том, что против Степанова возбуждено пять уголовных дел, одно из которых связано с причинением вреда здоровью средней тяжести. Однако дело об избиении Галимы-Евы Дмитриевой и ещё одной девушки, Лины С., произошедшем в баре "Санта Барбара" в сентябре 2025 года, до сих пор не дошло до суда.

"Я уже не верю, что мы добьёмся правосудия! Видеозапись преступления магическим образом исчезла, а уголовное дело не двигается. Какие могучие покровители у этого 'Кошмара'?" – поделилась своими переживаниями Галима-Ева Дмитриева. С пострадавших остаётся недоумение, почему человек, демонстрирующий такую агрессию и имеющий за плечами уголовные обвинения, до сих пор находится на свободе, а не под стражей. Сообщается, что в начале 2026 года в отношении Степанова действовал домашний арест.

