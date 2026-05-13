Общество 13.05.2026 в 12:34
Житель Бурятии посвятил свой 40-километровый забег погибшему другу-бойцу
Марафон состоялся в Казани
Текст: Карина Перова
Уроженец Курумканского района Бурятии Евгений Цыренбазаров 3 мая принял участие в «Казанском марафоне 2026».
Мужчина пробежал 42,2 км. Этот старт стал для него не просто спортивным событием, а глубоко личным шагом.
Евгений посвятил свой забег памяти своего одноклассника и друга, гвардии старшего сержанта – Виктора Будаева, который проявил мужество и верность воинскому долгу.