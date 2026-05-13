Житель Бурятии посвятил свой 40-километровый забег погибшему другу-бойцу

Уроженец Курумканского района Бурятии Евгений Цыренбазаров 3 мая принял участие в «Казанском марафоне 2026».

Мужчина пробежал 42,2 км. Этот старт стал для него не просто спортивным событием, а глубоко личным шагом.

Евгений посвятил свой забег памяти своего одноклассника и друга, гвардии старшего сержанта – Виктора Будаева, который проявил мужество и верность воинскому долгу.