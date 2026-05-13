Спасатели Улан-Удэ готовятся к ежедневному патрулированию рек
В Улан-Удэ спасатели начнут патрулировать реки, установят на берегах 50 знаков «Купаться запрещено» и информационный баннер на Селенгинском мосту.
Как сообщает комитет по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности администрации города, с 1 июня будут работать три группы матросов-спасателей в зонах особого внимания:
на реке Уда возле микрорайона Батарейка;
на реке Селенга в районе моста «Бегущая лань»;
на реке Уда в районе стадиона «Спартак»;
на острове Тулунжинское в Тулунже.
Каждый день водоемы будут инспектировать два маломерных судна. На берегах будет работать пеший патруль матросов-спасателей. А студенты‑практиканты ВСГУТУ с кафедры «Промышленной экологии и защиты в чрезвычайных ситуациях» займутся профилактическими беседами и будут раздавать горожанам памятки.
Предусмотрены штрафы:
за купание в местах с запрещающими знаками – от 500 до 1 000 рублей;
за купание несовершеннолетних (до 16 лет) без присмотра взрослых в неустановленном месте – штраф родителям от 1 до 3 тысяч рублей.