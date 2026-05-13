В Улан-Удэ две девочки сели у окна, свесив ноги на улицу

Вчера в Улан-Удэ с балкона второго этажа выпал 4-летний ребенок. К счастью, малыш отделался ушибами – врачи осмотрели его и с родителями отпустили домой.

Также недавно в городе две девочки, решив освежиться, открыли окно в квартире на третьем этаже и, подвинув к окну стол, сели на него ногами на улицу.

«Беды не случилось, но решается вопрос о привлечении мамы к административной ответственности», - прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Вероника Штыкина.

Родителей призывают не оставлять малышей одних в комнате с открытым окном и балконом. В целях безопасности лучше установить на окна блокираторы или замки безопасности. Или использовать съемные ручки и хранить их в недоступном месте.

Что касается москитной сетки, то она не выдерживает вес даже годовалого малыша. Напомним, в конце марта на улице Лебедева 3-летний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже, опершись на москитную сетку. Его мать и бабушка в этот момент спали.