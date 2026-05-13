В Бурятии впервые проведут кубок по кибатлетике

В пансионате «Нарата» в Улан-Удэ пройдет первый в республике кубок по кибатлетике (6+). На состязаниях соберутся 14 участников СВО из районов республики и города. Организаторы соревнований – Государственный фонд «Защитники Отечества» и минсоцзащиты РБ.

Кибатлетика – это адаптивная спортивная дисциплина на стыке технологий и спорта, в которой участвуют люди с ограниченными возможностями, использующие высокотехнологичные ассистивные технологии и средства реабилитации. Это своего рода «паралимпиада будущего», где соревнуются не только спортсмены, но и передовые технологии.

На открытие соревнований в Бурятию приедет генеральный директор Союза разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации «Кибатлетика» Александр Любинский.