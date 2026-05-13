Безвизовый срок в Тайланд сократят в два раза

Власти страны обсуждают сокращение срока безвизового пребывания с 60 до 30 дней для граждан ряда государств, включая Россию. Об этом сообщают тайские СМИ. Причиной пересмотра визовой политики называют рост случаев злоупотребления туристическим режимом, когда иностранцы фактически проживают и работают в стране, используя длительный безвизовый въезд и регулярные выезды за границу для обновления срока пребывания.На сегодняшний день граждане России имеют право находиться в Таиланде без визы до 60 дней. При необходимости этот срок можно продлить еще на 30 дней через иммиграционный офис. Однако тайские власти считают, что столь продолжительный безвизовый режим все чаще используется не для туризма, а для долгосрочного проживания, что вызывает обеспокоенность у миграционных служб и правоохранительных органов.Параллельно с обсуждением изменений усиливаются проверки иностранцев в популярных туристических регионах страны. Особенно активные рейды проходят в Паттайе, Пхукете и Бангкоке. Правоохранительные органы проверяют соблюдение визового режима, наличие разрешений на работу, а также выявляют случаи незаконной деятельности. По информации местных СМИ, в последние месяцы количество подобных операций заметно увеличилось.Дополнительным нововведением для всех въезжающих стала обязательная цифровая миграционная карта Thailand Digital Arrival Card (TDAC). Теперь туристы должны заранее, не позднее чем за три дня до прибытия, заполнить электронную форму на специальном сайте. Власти заявляют, что система позволит ускорить прохождение границы и улучшить контроль за прибывающими иностранцами.Также правительство Таиланда вновь вернулось к обсуждению туристического сбора для иностранных путешественников. Идея введения такого платежа обсуждается уже несколько лет, однако сроки запуска постоянно переносились. Предполагается, что сбор может быть включен в стоимость авиабилетов или оплачиваться отдельно при въезде в страну. Полученные средства власти планируют направлять на развитие туристической инфраструктуры и страховое покрытие для иностранных гостей.Для туристов Бурятии это не очень хорошая новость, поскольку значительное число «зимовщиков» задерживаются в этой стране (особенно зимой) на срок более 30 дней.Фото: Номер один