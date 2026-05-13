Жители села в Бурятии грезят о рейсе в Читу

Жители Еравнинского района Бурятии поинтересовались, восстановят ли когда-нибудь рейс «Сосново-Озерское – Чита».

«Есть ли хоть какая-то надежда? Ведь население всей восточной части района страдает. Это не просто слова, промониторьте соцсети, сколько людей ищет попутки», - написали сельчане.

В финансово-экономическом комитете администрации района заявили, что сейчас «проводится работа по поиску потенциального перевозчика по данному маршруту».