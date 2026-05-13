В Бурятии Евгению Луковникову продлили срок содержания в СИЗО

В Советском районном суде Улан-Удэ по ходатайству следователя продлили меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. Он будет находиться в СИЗО до 17 июля.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба бюджету республики в особо крупном размере.

С июля 2018 года по декабрь 2019 года Луковников и руководитель подрядной коммерческой организации Светлана Михайлова вступили в сговор и, обманув работников МУ «Улан-Удэстройзаказчик», похитили почти 99 млн рублей. Они отразили в актах несоответствующие условиям контракта сведения о якобы выполненных работах по проектированию строительства моста через Уду в Улан-Удэ.

Как сообщили в пресс-службе суда, при разрешении ходатайства были приняты во внимание данные о личности обвиняемого, наличие места жительства, работы и несовершеннолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья обвиняемого и его родственников, отсутствие судимости, возраст, возможность нахождения под мерой пресечения в виде домашнего ареста по месту производства предварительного следствия.

«Однако с учетом тяжести и уголовно-правовой характеристики инкриминируемого Луковникову преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, суд нашел обоснованными доводы следствия о том, что обвиняемый, находясь под более мягкой мерой пресечения, может скрыться от органов следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», - говорится в сообщении.