13.05.2026 в 14:00

Мошенники оформили автомобиль на жителя Бурятии и теперь он должен таможне почти 750 тысяч

Попытки доказать свою правоту через суд не увенчались успехом
Текст: Станислав Сергеев
Житель Бурятии уверяет, что не покупал дорогую иномарку, не заказывал её из Кореи и не привозил во Владивосток. Однако таможня требует с него 743 тысячи рублей - пошлину за автомобиль, который, судя по всему, оформили на его имя мошенники. Суд подтвердил: долг висит на мужчине.

Всё началось в августе 2021 года. На имя жителя Бурятии из Южной Кореи во Владивосток пришёл контейнер с иномаркой 2020 года выпуска. Грузополучателем в документах значился именно он. Курьер, как следует из материалов дела, таможенный брокер нашёл человека, который подделал подпись в договоре на оказание услуг таможенного представителя. Подделка вскрылась только в суде: почерковедческая экспертиза подтвердила, что мужчина договор не подписывал. Но это не спасло его от долга.

Машину на таможне оформили. При этом декларант указал смешную по тем временам цену - 9100 долларов. Таможенники пропустили авто, но позже провели проверку и выяснили реальную рыночную стоимость. Она оказалась почти в три раза выше - около 25 тысяч долларов. С жителя Бурятии доначислили 635 тысяч рублей таможенных платежей и ещё почти 108 тысяч рублей пени.

Мужчина узнал о долге только летом 2023 года, когда пришло уведомление. Он заявил, что никакого автомобиля не заказывал, не оплачивал, не получал и не продавал. Но таможня, предъявившая ему претензию как номинальному владельцу груза, предъявила контраргументы.

Во-первых, для таможенного оформления достаточно документов, подтверждающих, что товар ввезён именно на его имя. Во-вторых, на таможне предъявили нотариально заверенную копию паспорта. В-третьих, истец не стал обжаловать решение таможни о доначислении пошлин в установленный срок и не заявил о мошенничестве в полицию, пока таможня не выставила счёт. Уголовное дело, которое он пытался инициировать, так и не возбудили за отсутствием состава преступления.

Верховный суд Бурятии отменил решение районного суда, который ранее полностью оправдал истца, и отказал мужчине в иске. Судья указал: на таможне не обязаны проверять, лично ли гражданин подписывал договор с брокером. Для них факт ввоза авто на имя конкретного человека документально подтверждён. Именно этот человек и должен нести ответственность за достоверность сведений о стоимости. Добросовестность декларанта презюмируется, пока таможня не докажет обратное. Таможня доказала: ввезённый автомобиль стоит в разы дороже заявленного. А значит, и пошлину нужно платить с реальной цены.

Суд также подчеркнул: тот факт, что машину почти сразу перепродали третьему лицу, не освобождает мужчину от обязательств перед государством. Ущерб бюджету уже нанесён. Истец вправе разбираться с мошенниками самостоятельно. Сам спор, по сути, возник из-за занижения таможенной стоимости. А оснований признавать договор с брокером недействительным суд не нашёл. Сделка породила правовые последствия: машину оформили, выпустили, продали. Истец же получил имущественную выгоду - право на автомобиль, пусть и номинальное. Так что платить придётся ему.

Фото: «Номер один»
