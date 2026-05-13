Общество 13.05.2026 в 14:04

В Бурятии затеяли благоустройство в «Степном кочевнике»

Этнокомплекс готовится к фестивалю «Голос кочевников»
Текст: Карина Перова
Фото: личная страница Светланы Цыбикдоржиевой

В этнокомплексе «АСАГАД. Степной кочевник» в Заиграевском районе Бурятии готовятся к фестивалю «Голос кочевников» (6+). В популярном туристическом месте затеяли благоустройство.

Ранее сотрудники завершили ремонт центральных ворот, а также начали бетонировать подъездную дорогу и тротуары.

«В этом году забетонировали для удобства, и чтобы меньше пыли не было», - прокомментировала гендиректор «ЖАССО ТУР» Светлана Цыбикдоржиева.

Кроме того, в этнокомплексе снесли постройки перед старинным домом (освободили пространство под строительство). Сейчас там переносят большую гостевую юрту на новое место. Еще предстоит построить новые туалеты, рукомойники и полностью переделать душевую.

Напомним, в этом году хэдлайнерами «Голоса кочевников» станут певец Дима Билан, рэпер Мот и башкирская группа AY YOLA. В прошлом году за два дня музыкальный фестиваль посетили 30 тысяч человек.

ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

