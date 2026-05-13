Общество 13.05.2026 в 13:53
Монголия запустит сеть солнечных электростанций уже к концу года
Так страна за счёт частных инвестиций стремится уменьшить энергетическую зависимость от своих соседей
Текст: Иван Иванов
Как сообщает информационный портал «Монцамэ», в рамках правительственного постановления “О снижении зависимости в топливно-энергетической отрасли” в пяти регионах страны будут построены солнечные электростанции с аккумуляторными батареями.
В частности, в сомоне Сумбэр аймака Говьсумбэр, сомоне Сайнцагаан аймака Дундговь, сомоне Орхон аймака Булган и сомоне Хархорин аймака Увурхангай построят солнечные электростанции мощностью 50 МВт с аккумуляторными батареями 30 МВт/100 МВт·ч. В сомоне Хэрлэн аймака Хэнтий появится солнечная электростанция мощностью 20 МВт с аккумуляторными батареями 15 МВт/40 МВт·ч.
Планируется, что все объекты будут введены в эксплуатацию 1 декабря текущего года.
Проект реализуется без финансирования из государственного бюджета, только за счёт частных инвестиций. Власти Монголии впервые объявили открытый конкурсный тендер в секторе возобновляемой энергетики для поддержки национальных предприятий. Тендер пройдет через цифровую систему, а регистрация участников завершится 15 июня.
Премьер-министр Монголии Н. Учрал провел встречу с представителями министерства энергетики и поручил обеспечить выполнение всех работ в установленные сроки.
Фото: Номер один
