13.05.2026 в 13:21

В Москве окончательно признали невозможность борьбы с VPN

Отказ чиновников от раскрученных ведомственных  телеграмм-каналов оказался бесполезным
Текст: Иван Иванов
Председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РБК, что полностью отключить или запретить VPN-сервисы в России невозможно. В беседе с журналистом информационного портала он признал, что попытки тотальной блокировки таких технологий могут привести к серьезным последствиям для всей интернет-инфраструктуры страны и полностью обвалить интернет-связь. 

«Я вообще не очень понимаю, как регулировать VPN, потому что довольно скоро стало понятно всем, что это сложнейшая система и что запретить, выключить VPN вообще невозможно. Если попытаться все отключить, то вся огромная система интернета просто может быть сломана. Это очевидно», — сказал он РБК.

По словам Фадеева, специалисты в сфере технологий давно понимали сложность подобных ограничений. Он подчеркнул, что VPN используется не только обычными пользователями, но и бизнесом, банками, IT-специалистами и другими организациями, которым необходимы защищенные каналы связи для работы.

«Здесь и предприятия, и банки, и программисты, которые скачивают коды, и так далее. Это лишь средство, закрытый канал связи, который используют миллионы контрагентов», — пояснил он.

Он призвал «проявить сознательность», отказаться от VPN и самим ограничить просмотр ограниченных в стране иностранных ресурсов, в том числе мессенджеров и развлекательных сайтов.

Фото: нейросеть

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
