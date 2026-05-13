В Москве окончательно признали невозможность борьбы с VPN

Председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) Валерий Фадеев заявил РБК, что полностью отключить или запретить VPN-сервисы в России невозможно. В беседе с журналистом информационного портала он признал, что попытки тотальной блокировки таких технологий могут привести к серьезным последствиям для всей интернет-инфраструктуры страны и полностью обвалить интернет-связь.«Я вообще не очень понимаю, как регулировать VPN, потому что довольно скоро стало понятно всем, что это сложнейшая система и что запретить, выключить VPN вообще невозможно. Если попытаться все отключить, то вся огромная система интернета просто может быть сломана. Это очевидно», — сказал он РБК.По словам Фадеева, специалисты в сфере технологий давно понимали сложность подобных ограничений. Он подчеркнул, что VPN используется не только обычными пользователями, но и бизнесом, банками, IT-специалистами и другими организациями, которым необходимы защищенные каналы связи для работы.«Здесь и предприятия, и банки, и программисты, которые скачивают коды, и так далее. Это лишь средство, закрытый канал связи, который используют миллионы контрагентов», — пояснил он.Он призвал «проявить сознательность», отказаться от VPN и самим ограничить просмотр ограниченных в стране иностранных ресурсов, в том числе мессенджеров и развлекательных сайтов.