Сирены вместо дрели

Беда пришла откуда не ждали
Многие уже привыкли испытывать ненависть к соседу, который в воскресенье (для кого-то – единственный выходной) в восемь утра начинает остервенело сверлить стены дрелью. Но теперь беда пришла откуда не ждали: сначала жители Читы, а теперь и Бурятии стали жаловаться на орущие по утрам сирены оповещений. Тут в стенку стучать бесполезно, да и разбираться идти далековато. //

Недавно в сети появились возмущения жителей Читы, которые с апреля вынуждены каждое воскресенье в восемь утра просыпаться от рева сирен систем оповещения. Таким образом жителей предупреждают о начале пожароопасного периода. Дело благородное, но почему именно в это время в воскресенье?

К читинцам присоединяются и жители Улан-Удэ. У нас, правда, ситуация получше: сирены в некоторых частях города ревут в десять утра по средам. Но, во-первых, среда – маленькая пятница, во-вторых, для кого-то это тоже единственный выходной.

В итоге мы имеем пополнение списка утренних триггеров: теперь к соседу с дрелью, косильщику травы под окном, мусоровозам, мотоциклам, лающим собакам добавились сирены.

Желающим высыпаться в тишине «совам» мы рекомендуем не бросаться в драку на сотрудников, заведующих оповещением населения, а переезжать куда-нибудь поглубже в лес. Представьте: маленький домик за речкой, окруженный тайгой, куда не достают городские звуки. Хотя не исключено, что энтузиасты из городских служб доберутся и сюда.

А службам мы зададим вполне закономерный вопрос: почему бы не оповещать население после обеда? Или ближе к вечеру? В чем необходимость будить кучу народа в восемь утра? Может, нужно уволить того, кто устраивает эти «будильники», и отправить его дальше сверлить стены по утрам?

