Экономика и бизнес 13.05.2026 в 15:04

В Улан-Удэ застройщик «Мегаполиса» ушел в крутое пике

Компанию Владимира Хусаева требуют признать банкротом из-за огромного долга
Текст: Андрей Константинов
Так выгляжел ЖК "мегаполис" на презентации. Фото: скриншот
Бизнес-империя известного в Бурятии строителя Владимира Хусаева, похоже, впадает во все более глубокий кризис. На днях в Арбитражный суд Бурятии поступил иск о банкротстве еще одной компании бизнесмена - «МосКомСтрой». Именно она возводила ставший уже скандальным жилой комплекс «Мегаполис» в Улан-Удэ.

Иск подала иркутская компания «МетКом». Долг «МосКомСтроя» перед иркутянами огромный – 390 миллионов рублей. Из прошедших ранее судебных разбирательств известно, что «МетКом» поставлял компании Хусаева продукцию для строительства многоквартирных домов, однако оплачена она так и не была. Иркутянам пришлось идти в суд, они выиграли дело, но оплаты опять не добились. После этого «МетКом» и инициировал банкротство своего улан-удэнского бизнес-партнера.

Напомним, жилой комплекс «Мегаполис» стал настоящей головной болью для властей Бурятии. Там пока сдали только один дом, да и тот с многочисленными проблемами. Завершение строительства других оказалось под большим вопросом. Между тем в квартиры в этом ЖК вложили деньги 2,5 тысячи семей.

Сейчас ситуацию с ЖК «Мегаполис» пытается разрулить лично глава Бурятии Алексей Цыденов. Для продолжения реализации проекта власти экстренно ищут нового инвестора.

Отметим, «МосКомСтрой» стал уже третьей компанией в бизнес-империи Владимира Хусаева, которую хотят обанкротить. Ранее налоговики подали иск о признании банкротом ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис», которым фирма задолжала более 10 миллионов рублей. Также в Арбитражном суде рассматривается заявление о банкротстве ООО «Байкалсити» - еще одной структуры г-на Хусаева.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
