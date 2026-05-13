В Бурятии клещи цапнули 234 человека

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Бурятии, на данный момент за медицинской помощью после укусов клещей обратились 234 человека. Половина случаев отмечалась в населенных пунктах, в том числе при уборке собственных приусадебных участков, огородов, уходе за сельхозживотными.

«Актуальной мерой профилактики клещевых инфекций, помимо профилактических прививок, являются и акарицидные обработки территорий мест массового пребывания людей. В первую очередь, это территории парков, скверов, летних оздоровительных и образовательных организаций, турбаз, баз отдыха, мест проведения спортивных, культурных праздников. Также рекомендуем жителям проводить противоклещевые обработки территорий собственных приусадебных участков», - сказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться в ближайшую медицинскую организацию: