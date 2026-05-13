Общество 13.05.2026 в 18:00

Жительница Улан-Удэ не может оформить отчий дом из-за путаницы с его «квартирностью»

Чиновники считают строение двухквартирным, а женщина доказывает, что одна половина давно разрушена
Текст: Станислав Сергеев
Жительница Улан-Удэ больше полувека живёт в доме на улице Зейской, построенном её родителями в 1953 году. Однако легализовать своё жильё женщина не может - чиновники и суды настаивают, что это не индивидуальный дом, а многоквартирный. Хотя вторая половина здания давно разрушена, а её хозяин умер.

Дом возвели ещё в 1953 году. Строили сами, без разрешений. Фактически здание всегда было разделено на две изолированные части - с отдельными входами. В одной жила сама истица, в другой - её брат. В 2011 году дом поставили на кадастровый учёт как многоквартирный, состоящий из двух квартир. Технический паспорт подтверждал: два обособленных помещения, два входа.

Шли годы. Брат умер, его половина дома пришла в запустение и постепенно разрушилась. Женщина осталась единственной фактической хозяйкой участка и уцелевшей части здания. Однако юридически дом по-прежнему числится двухквартирным. Это мешает оформить права на землю и само строение, которое всю жизнь было для неё единственным жильём. Причём, как выяснилось в суде, сейчас истец живёт в другом месте, а дом использует как дачу.

Женщина обратилась в суд с требованием признать дом одноквартирным. По сути - индивидуальным жилым строением. Иск мотивировала тем, что второй квартиры больше нет, значит, и многоквартирным дом считаться не может.

Суд первой инстанции, а затем и апелляционный, встали на сторону чиновников. Они объяснили: ни Жилищный, ни Градостроительный кодексы не знают понятия «одноквартирный дом». Есть индивидуальный жилой дом и есть многоквартирный. А в многоквартирном доме квартиры - это изолированные помещения с отдельными входами. Именно так дом и был спроектирован и построен изначально. Фактическое разрушение одной из квартир не превращает автоматически многоквартирный дом в индивидуальный. Чтобы изменить статус здания, нужна реконструкция - с соблюдением всех строительных норм, с получением разрешений. Просто взять и переписать документы, сославшись на разрушение, нельзя.

Судья также отметил, что в кадастре нет ошибки. Дом поставили на учёт на основании техплана, в котором чётко указано на наличие двух квартир. Оснований для исправления реестровой ошибки нет.

Женщина пыталась апеллировать к законам, которые позволяют оформить землю под старыми домами, построенными до 2010 года. Но суд указал: такие законы действительно есть, но для их применения нужно доказать не только сам факт давнего владения, но и что дом является именно жилым и пригодным для проживания. А тут, в суде представитель истца сам признал, что здание фактически используется как садовый дом. Плюс у женщины есть в собственности другая квартира. Так что право на льготное оформление земли не подтверждено.

Апелляцию отклонили. Решение вступило в силу. Женщина осталась без возможности узаконить дом, в котором прожила большую часть жизни.

Фото: «Номер один»
