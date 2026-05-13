Общество 13.05.2026 в 15:50

Цифровой полигон: «Ростелеком» предоставил интернет для битвы кибертанкистов Бурятии

A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Цифровой полигон: «Ростелеком» предоставил интернет для битвы кибертанкистов Бурятии
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
Компания «Ростелеком» выступила партнером кибертурнира «Стальное братство, сила в единстве» по игре «Мир танков», который прошел в Улан-Удэ. Провайдер предоставил для соревнований высокоскоростной интернет на уровне 1 Гбит/с, что обеспечило игрокам низкий пинг, а зрителям — качественную онлайн-трансляцию в социальных сетях.

Организаторами мероприятия выступили Правительство Бурятии, Республиканское агентство по делам молодежи и Центр киберспорта Ultimate. Это уже второй региональный турнир, который прошел в Улан-Удэ с начала года. Первые соревнования были приурочены ко Дню защитника Отечества, в них приняли участие 50 команд. 

На новый турнир было подано более 70 заявок, из них в финал прошли восемь сильнейших команд. В заключительной схватке в формате «3 на 3» победу одержала «Квадрат в квадрате», второе место заняла «3ЧИВА», а третье — VegosEXMIND. 

Жаргал Дареев, капитан команды «Квадрат в квадрате»:

«Для нашей команды это уже вторая победа на турнире регионального уровня, и мы были очень рады подтвердить свое чемпионство. Мы с друзьями играем в “Мир танков“ почти 14 лет. В детстве меня привлекала военная техника, а игра помогла мне узнать много нового.  С годами я осознал важность праздника Дня Победы, и “Мир танков” стал для меня не просто развлечением, а частью истории».

Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” активно поддерживает развитие киберспорта в Бурятии и выступает техническим партнером различных соревнований. У нас есть все необходимые ресурсы для организации крупных турниров с большим числом участников и зрителей. Мы были особенно рады поддержать именно этот турнир, потому что он прошел в канун 9 мая — важнейшего праздника для нашей страны». 


Татьяна Парпаева, руководитель Республиканского агентства по делам молодежи Республики Бурятия:

«Кибертурнир стал ярким примером того, как современные увлечения молодежи могут превращаться в значимые социальные и культурные события. Это не просто соревнование по популярной игре, а платформа для развития стратегического мышления, командных навыков и спортивного духа. Для победителей турнира мы подготовили особый приз — возможность посетить 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду, расположенную в Бурятии».

Реклама. ПАО Ростелеком. Erid: 2VfnxwDHttA
Теги
Ростелеком

Все новости

Цифровой полигон: «Ростелеком» предоставил интернет для битвы кибертанкистов Бурятии
13.05.2026 в 15:50
Трассу в Бурятии затопило свиными фекалиями
13.05.2026 в 15:44
Жителя Бурятии будут судить за зверское убийство жены и ее дочери
13.05.2026 в 15:25
В Улан-Удэ застройщик «Мегаполиса» ушел в крутое пике
13.05.2026 в 15:04
В Бурятии клещи цапнули 234 человека
13.05.2026 в 14:24
В Бурятии затеяли благоустройство в «Степном кочевнике»
13.05.2026 в 14:04
Мошенники оформили автомобиль на жителя Бурятии и теперь он должен таможне почти 750 тысяч
13.05.2026 в 14:00
Монголия запустит сеть солнечных электростанций уже к концу года
13.05.2026 в 13:53
Сирены вместо дрели
13.05.2026 в 13:38
В Москве окончательно признали невозможность борьбы с VPN
13.05.2026 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Жителя Бурятии будут судить за зверское убийство жены и ее дочери
Также перед расправой сельчанин надругался над падчерицей
13.05.2026 в 15:25
В Бурятии клещи цапнули 234 человека
В том числе кровососы «нападали» на людей на приусадебных участках
13.05.2026 в 14:24
В Бурятии затеяли благоустройство в «Степном кочевнике»
Этнокомплекс готовится к фестивалю «Голос кочевников»
13.05.2026 в 14:04
Мошенники оформили автомобиль на жителя Бурятии и теперь он должен таможне почти 750 тысяч
Попытки доказать свою правоту через суд не увенчались успехом
13.05.2026 в 14:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru