Цифровой полигон: «Ростелеком» предоставил интернет для битвы кибертанкистов Бурятии

«“Ростелеком” активно поддерживает развитие киберспорта в Бурятии и выступает техническим партнером различных соревнований. У нас есть все необходимые ресурсы для организации крупных турниров с большим числом участников и зрителей. Мы были особенно рады поддержать именно этот турнир, потому что он прошел в канун 9 мая — важнейшего праздника для нашей страны».





Компания «Ростелеком» выступила партнером кибертурнира «Стальное братство, сила в единстве» по игре «Мир танков», который прошел в Улан-Удэ. Провайдер предоставил для соревнований высокоскоростной интернет на уровне 1 Гбит/с, что обеспечило игрокам низкий пинг, а зрителям — качественную онлайн-трансляцию в социальных сетях.Организаторами мероприятия выступили Правительство Бурятии, Республиканское агентство по делам молодежи и Центр киберспорта Ultimate. Это уже второй региональный турнир, который прошел в Улан-Удэ с начала года. Первые соревнования были приурочены ко Дню защитника Отечества, в них приняли участие 50 команд.На новый турнир было подано более 70 заявок, из них в финал прошли восемь сильнейших команд. В заключительной схватке в формате «3 на 3» победу одержала «Квадрат в квадрате», второе место заняла «3ЧИВА», а третье — VegosEXMIND.Жаргал Дареев, капитан команды «Квадрат в квадрате»:«Для нашей команды это уже вторая победа на турнире регионального уровня, и мы были очень рады подтвердить свое чемпионство. Мы с друзьями играем в “Мир танков“ почти 14 лет. В детстве меня привлекала военная техника, а игра помогла мне узнать много нового. С годами я осознал важность праздника Дня Победы, и “Мир танков” стал для меня не просто развлечением, а частью истории».Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:Татьяна Парпаева, руководитель Республиканского агентства по делам молодежи Республики Бурятия:«Кибертурнир стал ярким примером того, как современные увлечения молодежи могут превращаться в значимые социальные и культурные события. Это не просто соревнование по популярной игре, а платформа для развития стратегического мышления, командных навыков и спортивного духа. Для победителей турнира мы подготовили особый приз — возможность посетить 5-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду, расположенную в Бурятии».Реклама. ПАО Ростелеком. Erid: 2VfnxwDHttA