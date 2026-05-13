В Бурятии власти пообещали избавиться от свалки возле популярных буузных

В администрации Иволгинского района Бурятии прокомментировали ситуацию со свалкой возле популярных оронгойских буузных. Как сообщили специалисты «Номер один», сегодня на место выезжали представители администрации сельского поселения «Оронгойское».

Установлено, что мусор был выброшен на спуске к реке, где местные жители набирают воду. Предположительно, отходы оставили проезжающие мимо люди в зимний период.

«В ближайшее время администрацией поселения будет организован субботник. Очистка территории от мусора планируется до конца текущего месяца», - заключили в райадминистрации.