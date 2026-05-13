Общество 13.05.2026 в 16:52

Улан-удэнка добилась переселения из аварийной развалюхи

Семья стояла в очереди на жилье с 1963 года
Текст: Карина Перова
Фото: Народный фронт в Бурятии

Пенсионерка и инвалид из Улан-Удэ Зинаида Семенюк добилась переселения из аварийной развалюхи 1917 года постройки на улице Соборная. Напомним, ранее по данному факту заводили уголовное дело, расследование которого поставил на контроль Глава СК России Александр Бастрыкин.

Семья женщины встала на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий еще в 1963 году. Однако до недавних пор пенсионерка так и жила в аварийном доме (таковым его признали в 2020 году). Зимой она была вынуждена снимать жилье, поскольку на отопление своего нужно было 8 машин дров (по всему дому образовались большие щели).

После долгих лет ожидания и судов мэрия города выделила женщине средства на покупку квартиры, так как в маневренном фонде подходящего жилья не оказалось.

«Недавно Зинаида Владимировна отпраздновала новоселье, теперь она живет в новой квартире. С переездом ей помогла Молодежка Народного фронта. Мучения с холодным ветхим домом, покупкой дров остались в прошлом, впереди – приятные хлопоты по обустройству нового жилья», - прокомментировали в региональном отделении Народного фронта.

 

аварийное жилье переселение

