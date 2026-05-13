Общество 13.05.2026 в 16:00

Житель Улан-Удэ отсудил у строителя более 700 тысяч рублей за кривые стены и неправильную кровлю

Новый дом чуть не развалился ещё до заселения, а экспертиза нашла десятки нарушений
Текст: Станислав Сергеев
Житель Улан-Удэ заказал строительство дома из полистиролбетонных панелей. Заплатил почти четыре миллиона рублей. Но когда дом поставили, оказалось: стены кривые, швы сквозные, стропильная система держится на честном слове, а местами даже видны просветы наружу. Суд взыскал с подрядчика больше 700 тысяч рублей на исправление недостатков. Апелляция подтвердила: стройка была бракованной.

Договор подряда заключили в апреле 2024 года. Истец перевел индивидуальному предпринимателю 3 миллиона 923 тысячи рублей. Взамен получил домокомплект и обещание качественного строительства. Но уже в процессе эксплуатации выяснилось - жить в таком доме нельзя.

Судебная строительно-техническая экспертиза насчитала десятки нарушений. Сварные швы арматуры в стеновых панелях сделаны точечно, а не на всю длину - при боковой нагрузке панели могут просто сместиться. Межпанельные швы заполнены монтажной пеной не на всю ширину стены - по одной из осей эксперты обнаружили сквозные просветы. Отклонение стен от вертикали превысило 20 миллиметров. Оконный проём перекошен больше чем на два сантиметра. Крепление плиты перекрытия к фундаменту не соответствует проекту. Мауэрлат зафиксирован незатянутыми анкерами. Стропильная система смонтирована неплотно, нагельные соединения не обеспечивают жёсткости. Ветрозащитную мембрану выбрали неправильно - использовали материал не того типа, который требуется для такой конструкции.

Часть нарушений эксперт признал неустранимыми без полного демонтажа кровли и перекрытий. Стоимость исправления брака, по расчётам экспертов, составила почти 910 тысяч рублей с учётом НДС. Однако подрядчик работает на упрощённой системе налогообложения и не платит налог на добавленную стоимость. Апелляционный суд это учёл и снизил сумму до 728 тысяч. Кроме того, истец сам смонтировал пароизоляцию - эти работы тоже вычли из общей сметы.

Подрядчик пытался оспорить сумму. Он утверждал, что недостатки не существенны и он может устранить их своими силами. Но истец по закону имеет право требовать не починки, а уменьшения цены договора. Ещё одним доводом ответчика было то, что истец не обращался к нему до суда. Суд отклонил и это - потребитель сам выбирает способ защиты.

Суд взыскал с предпринимателя не только стоимость устранения недостатков, но и компенсацию морального вреда (20 тысяч рублей), расходы на досудебную экспертизу (38 тысяч) и штраф (200 тысяч). Общая сумма выплат составила почти 987 тысяч рублей, плюс госпошлина в бюджет. 

