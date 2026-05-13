В Улан-Удэ у ребенка угнали самокат за 90 тысяч

В полицию обратился житель Улан-Удэ, рассказав, что у его сына угнали электросамокат стоимостью 90 тысяч рублей. Ребёнок оставил транспорт без присмотра примерно на 20 минут, а по возвращении не обнаружил его на месте.

Угонщиком оказался 14-летний школьник. Подросток, проходя мимо, заметил бесхозный самокат, забрал его и попытался скрыть следы, планируя перекрасить транспорт. Возбуждено уголовное дело.

А в Кяхтинском районе в полицию обратилась мать 6-летнего ребёнка. Семья гуляла в парке, где мальчик оставил самокат у скамейки, отправившись играть с другими детьми. Через полчаса самокат исчез.

- Причастными к краже оказались двое подростков 14 и 15 лет. Они взяли самокат покататься, а затем сдали его в скупку. Ущерб составил 2,5 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. В обоих случаях похищенное имущество было изъято и возвращено законным владельцам, - сообщили в полиции.

