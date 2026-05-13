В Бурятии сменился глава филиала Агрохимслужбы

Главу Бурятского филиала Агрохимслужбы Галину Савченко проводили на заслуженный отдых. Подчеркивается, что она посвятила отрасли многие годы и внесла весомый вклад в развитие агрохимической службы республики.

Учреждение возглавил Юрий Арботнеев. Нового начальника представил зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев.

Юрий Арботнеев окончил БГСХА по специальности «Агрономия». С 2015 по 2021 годы уже трудился в Агрохимслужбе агрохимиком 1 категории. До назначения занимал должность госинспектора отдела фитосанитарного контроля Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.