Политика и власть 13.05.2026 в 16:10

В Бурятии сменился глава филиала Агрохимслужбы

Прежнего руководителя проводили на заслуженный отдых
Текст: Карина Перова
Фото: минсельхозпрод Бурятии

Главу Бурятского филиала Агрохимслужбы Галину Савченко проводили на заслуженный отдых. Подчеркивается, что она посвятила отрасли многие годы и внесла весомый вклад в развитие агрохимической службы республики.

Учреждение возглавил Юрий Арботнеев. Нового начальника представил зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев.

Юрий Арботнеев окончил БГСХА по специальности «Агрономия». С 2015 по 2021 годы уже трудился в Агрохимслужбе агрохимиком 1 категории. До назначения занимал должность госинспектора отдела фитосанитарного контроля Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В Бурятии сменился глава филиала Агрохимслужбы
