Политика и власть 13.05.2026 в 16:10
В Бурятии сменился глава филиала Агрохимслужбы
Прежнего руководителя проводили на заслуженный отдых
Текст: Карина Перова
Главу Бурятского филиала Агрохимслужбы Галину Савченко проводили на заслуженный отдых. Подчеркивается, что она посвятила отрасли многие годы и внесла весомый вклад в развитие агрохимической службы республики.
Учреждение возглавил Юрий Арботнеев. Нового начальника представил зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства региона Амгалан Дармаев.
Юрий Арботнеев окончил БГСХА по специальности «Агрономия». С 2015 по 2021 годы уже трудился в Агрохимслужбе агрохимиком 1 категории. До назначения занимал должность госинспектора отдела фитосанитарного контроля Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
