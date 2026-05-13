В Бурятии тянущийся от свинокомплекса шланг у дороги порезали намеренно

В Бурятии представители свинокомплекса «Восточно-Сибирский» прокомментировали инцидент с прорывом технологического шланга, проложенного вдоль дороги. Напомним, хлынувшие отходы затопили участок трассы.

На предприятии заявили, что это было умышленное повреждение имущества – неустановленное лицо порезало шланг. По данному факту подано заявление в правоохранительные органы. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные лица, добавили в минсельхозпроде региона.

«Сотрудники предприятия оперативно устранили повреждение. Сейчас оборудование работает в штатном режиме, технологический процесс не нарушен», - заключили на свинокомплексе.