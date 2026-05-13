Общество 13.05.2026 в 17:09
В Бурятии тянущийся от свинокомплекса шланг у дороги порезали намеренно
Такое заявление сделали на предприятии
Текст: Карина Перова
В Бурятии представители свинокомплекса «Восточно-Сибирский» прокомментировали инцидент с прорывом технологического шланга, проложенного вдоль дороги. Напомним, хлынувшие отходы затопили участок трассы.
На предприятии заявили, что это было умышленное повреждение имущества – неустановленное лицо порезало шланг. По данному факту подано заявление в правоохранительные органы. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные лица, добавили в минсельхозпроде региона.
«Сотрудники предприятия оперативно устранили повреждение. Сейчас оборудование работает в штатном режиме, технологический процесс не нарушен», - заключили на свинокомплексе.
