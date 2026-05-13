Мэр Улан-Удэ поручил проконтролировать режим тишины во время ЕГЭ и ОГЭ

О подготовке школ к окончанию учебного года и проведению государственных экзаменов на планерном совещании мэру Улан-Удэ доложила председатель Комитета по образованию Анна Батурина.– Поручение я ранее давал: во время экзаменов вести дни тишины, прошу проконтролировать это, – напомнил Игорь Шутенков.В этом году ЕГЭ и ОГЭ будет сдавать более 9 тысяч школьников города. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля, для этого в Улан-Удэ готовятся 74 пункта проведения.– Экзамены в этом году проходят в очень плотном графике, поэтому наша задача – обеспечить стабильную и спокойную работу всех пунктов проведения экзаменов, – отметила Анна Батурина.На эти дни в городе по поручению мэра Улан-Удэ введут режим тишины – временно ограничат земляные и ремонтные работы для бесперебойной работы пунктов проведения экзаменов. Одним из важнейших требований проведения итоговой государственной аттестации является непрерывная запись камерами видеонаблюдения всего хода экзамена и работоспособность всех технических средств.