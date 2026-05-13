Общество 13.05.2026 в 16:39

Мэр Улан-Удэ поручил проконтролировать режим тишины во время ЕГЭ и ОГЭ

В этом году экзамены будет сдавать более 9 тысяч школьников города
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ поручил проконтролировать режим тишины во время ЕГЭ и ОГЭ
Фото: мэрия Улан-Удэ
О подготовке школ к окончанию учебного года и проведению государственных экзаменов на планерном совещании мэру Улан-Удэ доложила председатель Комитета по образованию Анна Батурина. 

– Поручение я ранее давал: во время экзаменов вести дни тишины, прошу проконтролировать это, – напомнил Игорь Шутенков.

В этом году ЕГЭ и ОГЭ будет сдавать более 9 тысяч школьников города. Экзамены пройдут с 1 июня по 9 июля, для этого в Улан-Удэ готовятся 74 пункта проведения.

– Экзамены в этом году проходят в очень плотном графике, поэтому наша задача – обеспечить стабильную и спокойную работу всех пунктов проведения экзаменов, – отметила Анна Батурина.

На эти дни в городе по поручению мэра Улан-Удэ введут режим тишины – временно ограничат земляные и ремонтные работы для бесперебойной работы пунктов проведения экзаменов. Одним из важнейших требований проведения итоговой государственной аттестации является непрерывная запись камерами видеонаблюдения всего хода экзамена и работоспособность всех технических средств.
Теги
мэрия экзамены

Все новости

В Бурятии тянущийся от свинокомплекса шланг у дороги порезали намеренно
13.05.2026 в 17:09
Улан-удэнка добилась переселения из аварийной развалюхи
13.05.2026 в 16:52
Десятки домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды на весь день
13.05.2026 в 16:41
Мэр Улан-Удэ поручил проконтролировать режим тишины во время ЕГЭ и ОГЭ
13.05.2026 в 16:39
Почему машина начинает «цвести» именно весной, а не зимой?
13.05.2026 в 16:27
В Бурятии сменился глава филиала Агрохимслужбы
13.05.2026 в 16:10
В Улан-Удэ у ребенка угнали самокат за 90 тысяч
13.05.2026 в 16:08
Житель Улан-Удэ отсудил у строителя более 700 тысяч рублей за кривые стены и неправильную кровлю
13.05.2026 в 16:00
Цифровой полигон: «Ростелеком» предоставил интернет для битвы кибертанкистов Бурятии
13.05.2026 в 15:50
Трассу в Бурятии затопило свиными фекалиями
13.05.2026 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В Бурятии тянущийся от свинокомплекса шланг у дороги порезали намеренно
Такое заявление сделали на предприятии
13.05.2026 в 17:09
Улан-удэнка добилась переселения из аварийной развалюхи
Семья стояла в очереди на жилье с 1963 года
13.05.2026 в 16:52
Десятки домов в Улан-Удэ оставят без холодной воды на весь день
Отключение связано с проведением плановых работ
13.05.2026 в 16:41
Почему машина начинает «цвести» именно весной, а не зимой?
13.05.2026 в 16:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru