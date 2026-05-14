Общество 14.05.2026 в 16:00

Пенсионерка из Бичуры открыла сообщение в Telegram и попала на 508 тысяч рублей

Ей пришлось доказывать в суде что кредит брала не она, а мошенники
Текст: Станислав Сергеев
Жительница Бичурского района открыла сообщение в Telegram - и лишилась полумиллиона рублей. В июне 2025 года ей пришло вложение якобы от знакомой. Женщина нажала на файл, и телефон «зажил своей жизнью»: приложения сами открывались, экран «плясал». В панике она сбросила настройки до заводских и выключила устройство. А через два дня, включив телефон, обнаружила: на её имя в АО «ТБанк» оформлен кредит на 508 тысяч рублей.

Договор заключили удалённо - через мобильное приложение. Деньги перевели на счёт пенсионерки, а через несколько минут 30 тысяч рублей ушли на счета третьих лиц. Остаток банк заблокировал. Сама женщина уверяет: никаких заявок не подавала, кредит не получала и распоряжаться деньгами не могла - её телефон был недоступен.

Прокуратура Бичурского района изучила обстоятельства и выяснила: злоумышленники «зашли» с телефона марки Tecno, тогда как пенсионерка всегда пользовалась Samsung. Айпи-адрес заявки зафиксирован в селе Фёдоровка Республики Башкортостан - женщина там никогда не была. В переписке со службой поддержки банка мошенники писали, что торопятся купить подарок «сыну на день рождения». Но у потерпевшей сын погиб ещё в 2023 году.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Первая инстанция, а затем и апелляционная, встали на сторону пенсионерки. Судьи указали: банк, выдавая кредит в упрощённом порядке, обязан был убедиться, что сделку совершает именно клиент, а не мошенники. Электронная подпись и пароли не гарантируют подлинность волеизъявления, если есть признаки подозрительной активности. Тот факт, что банк в тот же день заблокировал карту после сообщения в чат, не отменяет того, что кредит уже был выдан и частично ушёл третьим лицам.

Судебная коллегия Верховного суда Бурятии оставила решение районного суда без изменений. Кредитный договор признали ничтожным - он не порождает прав и обязанностей для истицы. А значит, платить этот долг пенсионерке не придётся. Остаток заблокированных средств банк, скорее всего, вернёт в свою казну, а 30 тысяч рублей потерпевшая пытается взыскать с получателей в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту мошенничества.

Банк в апелляционной жалобе настаивал, что женщина могла обратиться в суд сама, а прокурор не имел права представлять её интересы. Но суд отметил: пенсионерка ухаживает за больной матерью и физически не могла вести судебные тяжбы. Прокурор действовал в рамках закона.

