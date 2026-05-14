В районе Бурятии пьяная автоледи откупалась от гаишников 70 тысячами

Пытаясь избежать наказания за пьяную езду, двое жителей Бурятии предложили инспекторам ГАИ взятки. Подвыпившая жительница Заиграево – 70 тысяч рублей, а водитель из Улан-Удэ – пять.

44-летнюю автоледи управляющую «Тойотой Аква» остановили для проверки документов 3 апреля. Оказалось, что женщина уже лишена водительских прав за езду в нетрезвом виде. В этот раз от нарушительницы тоже исходил запах алкоголя. В процессе оформления протокола женщина предложила инспекторам 70 тысяч рублей, но полицейские отказались и все же составили протокол.

- 10 мая ночью на улице Школьной в Улан-Удэ экипаж ДПС попытался остановить автомобиль «Ниссан Марч», однако водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. После короткой погони нарушитель был задержан. За рулём находился нетрезвый 39-летний мужчина без водительских прав. Находясь в патрульном автомобиле, он несколько раз предлагал взятку в размере 5 тысяч рублей за своё освобождение, - рассказали в полиции республики.

В обоих случаях инспекторы ДПС составили административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Материалы по фактам склонения сотрудников к коррупционным правонарушениям переданы в следственные органы для принятия правового решения.

В МВД напомнили, что все патрульные автомобили оснащены видеорегистраторами, которые фиксируют происходящее как в салоне, так и снаружи. Это служит доказательством вины как для водителей, так и для сотрудников ГИБДД.

Фото: нейросеть