Культура 14.05.2026 в 16:28

Бурятский хореографический колледж отметит свое 65-летие концертом

16 мая в БРХК можно будет увидеть звезд бурятского балета и народного танца в одном месте
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятский хореографический колледж отметит свое 65-летие концертом
Фото: предоставлено БРХК
«Ровно 65 лет назад - 16 мая 1961 года - Совет министров БурАССР постановил открыть хореографическое училище», - отметила Эльвира Доржиева, директор БРХК.

«Выпускники БРХК - это те, кого вы впоследствии видите на сцене Бурятского театра оперы и балета. Те, кто блистает на сцене театра «Байкал». Те, за кого вы болели, глядя тв-шоу «Танцуют все!». Те, за кем наблюдают с открытым ртом, глядя на Бурятский цирк», - подчеркнула Соелма Дагаева, министр культуры РБ.  

В честь юбилея 16 мая в 15:00 в актовом зале Торгово-экономического техникума состоится концерт, на котором вспомнят тех, кто стоял у истоков, и кто продолжает традиции хореографического колледжа. Вход бесплатный.

Возрастное ограничение: 12+
Теги
БРХК

Все новости

Бурятский хореографический колледж отметит свое 65-летие концертом
14.05.2026 в 16:28
В историческом центре Улан-Удэ заасфальтируют раскопанные дороги
14.05.2026 в 16:10
В районе Бурятии пьяная автоледи откупалась от гаишников 70 тысячами
14.05.2026 в 16:08
Пенсионерка из Бичуры открыла сообщение в Telegram и попала на 508 тысяч рублей
14.05.2026 в 16:00
В Улан-Удэ ушла из жизни врач-терапевт
14.05.2026 в 15:56
Ученикам автошкол в Бурятии придется поторопиться
14.05.2026 в 15:42
В Забайкальском крае вынесен приговор по вывозу золота
14.05.2026 в 15:33
В центре Улан-Удэ пройдут ярмарка и концерт
14.05.2026 в 15:33
Брошенный в траву окурок обошелся жителю Бурятии в 50 тысяч рублей
14.05.2026 в 15:26
Туры на Байкал подорожали на 20%
14.05.2026 в 15:04
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В Бурятию приедет российский режиссер Фёдор Бондарчук
Он станет хэдлайнером международного форума креативных индустрий
13.05.2026 в 09:46
В Бурятию приедет звезда «9 роты»
Актер будет участвовать в форуме креативных индустрий
12.05.2026 в 16:16
Динара Зарыпова представит Бурятию на вокальном конкурсе «Звезда-2026»
Всего заявлено 95 участников
08.05.2026 в 15:48
Команда из Бурятии подарила моринхур башкирской группе «AY YOLA»
Инструмент музыкантам вручили после съемок клипа «Айхылу» на Байкале
07.05.2026 в 10:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru