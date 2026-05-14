Бурятский хореографический колледж отметит свое 65-летие концертом

«Ровно 65 лет назад - 16 мая 1961 года - Совет министров БурАССР постановил открыть хореографическое училище», - отметила Эльвира Доржиева, директор БРХК.«Выпускники БРХК - это те, кого вы впоследствии видите на сцене Бурятского театра оперы и балета. Те, кто блистает на сцене театра «Байкал». Те, за кого вы болели, глядя тв-шоу «Танцуют все!». Те, за кем наблюдают с открытым ртом, глядя на Бурятский цирк», - подчеркнула Соелма Дагаева, министр культуры РБ.В честь юбилея 16 мая в 15:00 в актовом зале Торгово-экономического техникума состоится концерт, на котором вспомнят тех, кто стоял у истоков, и кто продолжает традиции хореографического колледжа. Вход бесплатный.Возрастное ограничение: 12+