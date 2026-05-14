В Забайкальском крае вынесен приговор по вывозу золота

Контрабандисты попытались переправить в Китай 4,4 килограмма золота
Забайкальский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении трех местных жителей и двух иностранных граждан, признанных виновными в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Фигуранты дела также осуждены за покушение на незаконный вывоз золота через таможенную границу ЕАЭС.

Суд установил, что в июне 2024 года обвиняемые вывезли на грузовом автомобиле 8 слитков золота общим весом 4,4 килограмма стоимостью более 24 миллионов рублей, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Позже, в августе 2024 года, участники преступной группы привлекли еще одного сообщника и попытались вывезти 10 слитков золота весом 6,6 килограмма стоимостью свыше 42 миллионов рублей. Однако контрабанда была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 4 месяцев до 6 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждому назначены штрафы в размере от 450 до 600 тысяч рублей, а предметы контрабанды конфискованы.

