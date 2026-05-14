В центре Улан-Удэ пройдут ярмарка и концерт

Завтра на площади Советов пройдет ярмарка-распродажа товаров и совместный концерт артистов из Монголии и Бурятии15 мая с 12 до 21 часа на площади Советов в Улан-Удэ пройдет ярмарка уникальных товаров предпринимателей двух городов-побратимов в рамках Дней экономики и культуры города Дархан в Улан-Удэ.19 производителей из Монголии и 20 производителей из Бурятии представят изделия из кашемира, шерсти и кожи, национальную одежду и обувь (дээли), аксессуары, украшения, сумки, ремни, войлочные сувениры, а также продукты питания: мед, соки и многое другое. Это уникальная возможность приобрести качественные товары ручной работы и заводского производства по привлекательным ценам напрямую от производителей.Для желающих перекусить будет работать фудкорт.Вечером в 18:00 горожан ждет совместный концерт коллективов Дархана и Улан-Удэ. На сцене выступят признанные мастера искусств – заслуженные деятели культуры Монголии, солисты и танцоры Молодёжного театра Дархана, ансамбль «Гүрэн» и другие артисты из города Дархан.Улан-Удэ представят солисты Центра культуры и досуга, группы «Угол Зрения», «Забава», The Presto Band, «Своим ходом» и «Лэйкерс».В программе хореографические постановки, народные песни, инструментальная музыка, театральные номера и многое другое.Вход свободный.Возрастное ограничение: 6+