Общество 14.05.2026 в 15:33

В центре Улан-Удэ пройдут ярмарка и концерт

На ярмарке можно будет купить товары бурятских и монгольских производителей
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
Завтра на площади Советов пройдет ярмарка-распродажа товаров и совместный концерт артистов из Монголии и Бурятии

15 мая с 12 до 21 часа на площади Советов в Улан-Удэ пройдет ярмарка уникальных товаров предпринимателей двух городов-побратимов в рамках Дней экономики и культуры города Дархан в Улан-Удэ. 

19 производителей из Монголии и 20 производителей из Бурятии представят изделия из кашемира, шерсти и кожи, национальную одежду и обувь (дээли), аксессуары, украшения, сумки, ремни, войлочные сувениры, а также продукты питания: мед, соки и многое другое. Это уникальная возможность приобрести качественные товары ручной работы и заводского производства по привлекательным ценам напрямую от производителей.

Для желающих перекусить будет работать фудкорт.

Вечером в 18:00 горожан ждет совместный концерт коллективов Дархана и Улан-Удэ. На сцене выступят признанные мастера искусств – заслуженные деятели культуры Монголии, солисты и танцоры Молодёжного театра Дархана, ансамбль «Гүрэн» и другие артисты из города Дархан.

Улан-Удэ представят солисты Центра культуры и досуга, группы «Угол Зрения», «Забава», The Presto Band, «Своим ходом» и «Лэйкерс».

В программе хореографические постановки, народные песни, инструментальная музыка, театральные номера и многое другое. 

Вход свободный. 

Возрастное ограничение: 6+
