Общество 14.05.2026 в 15:42

Ученикам автошкол в Бурятии придется поторопиться

Экзамены в ГАИ придётся сдавать в течении двух месяцев
A- A+
Текст: Иван Иванов
Ученикам автошкол в Бурятии придется поторопиться
Фото: архив «Номер один»

С 12 мая 2026 года для будущих водителей в Бурятии и по всей России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь получить заветное удостоверение придётся быстрее — между сдачей теоретической и практической части экзамена установлен новый, более жёсткий срок. Если ранее на сдачу «практики» давалось 180 дней, то теперь всего 60 календарных дней.

Это важно, потому что теперь у учеников автошкол остаётся меньше времени на подготовку к вождению после успешной сдачи теории. Промедление может привести к тому, что если кандидат не сдаст практический экзамен в течение двух месяцев, ему придётся проходить теоретический тест заново — результаты по теории «сгорают» через 6 месяцев. Таким образом, теперь пересдавать придётся оба этапа.

Всем, кто только готовится получить водительское удостоверение, рекомендуется заранее планировать свои действия и не откладывать запись на экзамен по вождению. Инструкторы советуют отработать все навыки по управлению автомобилем заранее, чтобы не возникло необходимости пересдавать теорию, и подготовка не растянулась на неопределённое время. Новые правила касаются всех кандидатов, которые будут получать права в 2026 году и позже. За разъяснениями можно обращаться в автошколу или в отделение ГИБДД.

Теги
автошкола

Все новости

Бурятский хореографический колледж отметит свое 65-летие концертом
14.05.2026 в 16:28
В историческом центре Улан-Удэ заасфальтируют раскопанные дороги
14.05.2026 в 16:10
В районе Бурятии пьяная автоледи откупалась от гаишников 70 тысячами
14.05.2026 в 16:08
Пенсионерка из Бичуры открыла сообщение в Telegram и попала на 508 тысяч рублей
14.05.2026 в 16:00
В Улан-Удэ ушла из жизни врач-терапевт
14.05.2026 в 15:56
Ученикам автошкол в Бурятии придется поторопиться
14.05.2026 в 15:42
В Забайкальском крае вынесен приговор по вывозу золота
14.05.2026 в 15:33
В центре Улан-Удэ пройдут ярмарка и концерт
14.05.2026 в 15:33
Брошенный в траву окурок обошелся жителю Бурятии в 50 тысяч рублей
14.05.2026 в 15:26
Туры на Байкал подорожали на 20%
14.05.2026 в 15:04
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В историческом центре Улан-Удэ заасфальтируют раскопанные дороги
Специалисты подготавливают основание
14.05.2026 в 16:10
В районе Бурятии пьяная автоледи откупалась от гаишников 70 тысячами
А в Улан-Удэ мужчина предложил всего пять
14.05.2026 в 16:08
Пенсионерка из Бичуры открыла сообщение в Telegram и попала на 508 тысяч рублей
Ей пришлось доказывать в суде что кредит брала не она, а мошенники
14.05.2026 в 16:00
В Улан-Удэ ушла из жизни врач-терапевт
Не стало ветерана здравоохранения Ольги Гончаренко
14.05.2026 в 15:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru