Ученикам автошкол в Бурятии придется поторопиться

С 12 мая 2026 года для будущих водителей в Бурятии и по всей России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Теперь получить заветное удостоверение придётся быстрее — между сдачей теоретической и практической части экзамена установлен новый, более жёсткий срок. Если ранее на сдачу «практики» давалось 180 дней, то теперь всего 60 календарных дней.

Это важно, потому что теперь у учеников автошкол остаётся меньше времени на подготовку к вождению после успешной сдачи теории. Промедление может привести к тому, что если кандидат не сдаст практический экзамен в течение двух месяцев, ему придётся проходить теоретический тест заново — результаты по теории «сгорают» через 6 месяцев. Таким образом, теперь пересдавать придётся оба этапа.

Всем, кто только готовится получить водительское удостоверение, рекомендуется заранее планировать свои действия и не откладывать запись на экзамен по вождению. Инструкторы советуют отработать все навыки по управлению автомобилем заранее, чтобы не возникло необходимости пересдавать теорию, и подготовка не растянулась на неопределённое время. Новые правила касаются всех кандидатов, которые будут получать права в 2026 году и позже. За разъяснениями можно обращаться в автошколу или в отделение ГИБДД.