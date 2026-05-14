Общество 14.05.2026 в 16:52

Житель Бурятии 210 раз расплатился банковской картой пенсионерки из Краснодара

Молодой человек нашел платежное средство на асфальте
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии 210 раз расплатился банковской картой пенсионерки из Краснодара
Фото: архив «Номер один»

Житель Бурятии 210 раз расплатился чужой банковской картой в Краснодаре. Приезжий на юг России 24-летний молодой человек нашел платежное средство на асфальте на улице Красная.

Позднее в полицию обратилась 78-летняя владелица карты. Пенсионерка сообщила, что с нее списали около 149 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника. Выяснилось, что молодой человек тратил чужие деньги на протяжении двух недель. Он покупал продукты и автозапчасти, оплачивал мойку и заправку автомобиля, а также посещал кинотеатр и кафе. После обнуления расчетного счета житель Бурятии выбросил карту.

Судимостей молодой человек не имеет. По факту кражи завели уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключили в пресс-службе УМВД по городу Краснодару.

Теги
краснодар кража

Все новости

В Улан-Удэ перекрыли участок на Жердева из-за коммунальной аварии
14.05.2026 в 17:20
В Улан-Удэ насмерть зарезали мужчину на Геологической
14.05.2026 в 17:11
Житель Бурятии 210 раз расплатился банковской картой пенсионерки из Краснодара
14.05.2026 в 16:52
Бурятский хореографический колледж отметит свое 65-летие концертом
14.05.2026 в 16:28
В историческом центре Улан-Удэ заасфальтируют раскопанные дороги
14.05.2026 в 16:10
В районе Бурятии пьяная автоледи откупалась от гаишников 70 тысячами
14.05.2026 в 16:08
Пенсионерка из Бичуры открыла сообщение в Telegram и попала на 508 тысяч рублей
14.05.2026 в 16:00
В Улан-Удэ ушла из жизни врач-терапевт
14.05.2026 в 15:56
Ученикам автошкол в Бурятии придется поторопиться
14.05.2026 в 15:42
В Забайкальском крае вынесен приговор по вывозу золота
14.05.2026 в 15:33
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В Улан-Удэ перекрыли участок на Жердева из-за коммунальной аварии
Ранее там прорвало трубу
14.05.2026 в 17:20
В историческом центре Улан-Удэ заасфальтируют раскопанные дороги
Специалисты подготавливают основание
14.05.2026 в 16:10
В районе Бурятии пьяная автоледи откупалась от гаишников 70 тысячами
А в Улан-Удэ мужчина предложил всего пять
14.05.2026 в 16:08
Пенсионерка из Бичуры открыла сообщение в Telegram и попала на 508 тысяч рублей
Ей пришлось доказывать в суде что кредит брала не она, а мошенники
14.05.2026 в 16:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru