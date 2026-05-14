Житель Бурятии 210 раз расплатился банковской картой пенсионерки из Краснодара

Житель Бурятии 210 раз расплатился чужой банковской картой в Краснодаре. Приезжий на юг России 24-летний молодой человек нашел платежное средство на асфальте на улице Красная.

Позднее в полицию обратилась 78-летняя владелица карты. Пенсионерка сообщила, что с нее списали около 149 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника. Выяснилось, что молодой человек тратил чужие деньги на протяжении двух недель. Он покупал продукты и автозапчасти, оплачивал мойку и заправку автомобиля, а также посещал кинотеатр и кафе. После обнуления расчетного счета житель Бурятии выбросил карту.

Судимостей молодой человек не имеет. По факту кражи завели уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключили в пресс-службе УМВД по городу Краснодару.