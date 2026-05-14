В Улан-Удэ ушла из жизни врач-терапевт

В Улан-Удэ 13 мая на 79-м году ушла из жизни участковый врач-терапевт Городской поликлиники № 6, ветеран здравоохранения Ольга Гончаренко.

Женщина посвятила медицине 50 лет, за которые помогла тысячам пациентов. Ее отличали преданность делу, высокие этические принципы и стремление облегчить страдание каждого. В 1975 году она пришла работать на 1-й терапевтический участок отделения №1.

«Благодаря своему опыту, знанием, целеустремленности Ольга Петровна пользовалась у коллег и пациентов заслуженным авторитетом и уважением. Она отличалась исключительным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего дела, отзывчивым и внимательным врачом», - прокомментировали в Городской поликлинике № 6.

Прощание с врачом состоится 16 мая с 12.00 по 13.00 по адресу: ул. Борсоева, 1 (большой зал).