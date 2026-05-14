Общество 14.05.2026 в 16:10

В историческом центре Улан-Удэ заасфальтируют раскопанные дороги

Специалисты подготавливают основание
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Улан-Удэ

В центральной исторической части Улан-Удэ заасфальтируют раскопанные дороги. Напомним, в рамках мастер-плана там провели работы по реконструкции инженерных сетей.

Сейчас специалисты подготавливают основание дороги для асфальтирования. На улице Куйбышева работы ведутся на отрезке от Свободы до Шмидта, а на улице Шмидта – от улицы Куйбышева до улицы Свердлова. Следом техника выйдет и на улицу Свободы.

«Эти улицы обеспечивают подъезд к Центральному стадиону. Сейчас здесь уже провели выемку грунта, впереди – укладка геотекстиля и щебеночного основания, после чего строители приступят к асфальтированию», - прокомментировали в мэрии. 

дорога ремонт

