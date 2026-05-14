Прокуратура заставила мэрию Улан-Удэ установить освещение на пешеходных переходах

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ проверила, как в городе соблюдают правила безопасности на дорогах, и обнаружила: на девяти пешеходных переходах нет нормального освещения. Где-то фонари не горели вовсе, где-то стояли только с одной стороны дороги. Хотя по ГОСТу у каждого перехода должно быть стационарное освещение - с питанием от сетей или автономных источников.В апреле 2025 года сотрудники прокуратуры вместе с ГИБДД выехали на место и зафиксировали нарушения. В список попали, в частности, переходы в районе остановки общественного транспорта, напротив въезда в одно из садоводческих товариществ, а также возле другой остановки. Точные адреса в судебном решении скрыты.Прокуратура потребовала через суд установить освещение на всех проблемных участках и дала срок - до 1 сентября 2026 года. Ответчиками выступили комитет городского хозяйства и мэрия Улан-Удэ.Чиновники с иском не согласились. Они заявили, что опоры на всех переходах есть, они исправны и подключены к сетям. А закон, по их мнению, не обязывает ставить конкретное количество фонарей возле каждого перехода. Ещё один аргумент - сроки. Комитет просил отсрочку до 31 августа 2027 года, объясняя это бюджетными процедурами и необходимостью проводить торги.Суд первой инстанции, а затем и апелляционный, разобрались в ситуации детально. Да, опоры на переходах стоят. Но, как показали акты обследования от 16 марта 2026 года, светильники установлены только на одной стороне проезжей части. А на дорогах с двусторонним движением этого мало - стандарты требуют освещения с обеих сторон, чтобы и водители, и пешеходы видели друг друга.Судья сослался на ГОСТ - там чётко сказано, что каждый пешеходный переход должен быть оборудован стационарным наружным освещением. Никаких «с одной стороны» закон не допускает.Иск прокуратуры удовлетворили частично. Суд обязал комитет городского хозяйства установить освещение на всех девяти переходах, но дал на это время до 31 декабря 2026 года - чуть больше, чем просила прокуратура. Мэрию Улан-Удэ от ответственности освободили: суд решил, что все работы должна организовать именно структура комитета.Апелляционную жалобу комитета отклонили. Решение вступило в силу.Фото: «Номер один»