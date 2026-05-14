В Улан-Удэ перекрыли участок на Жердева из-за коммунальной аварии

Сегодня на улице Жердева в Улан-Удэ во время гидравлических испытаний прорвало трубу. Вода хлынула через асфальт на проезжую часть.

Сейчас специалисты ПАО «ТГК-14» ведут работы по устранению коммунальной аварии. Подчеркивается, что воду уже откачали, а затем вскрыли участок, чтобы найти место утечки. После специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам.

«Бригада ТГК-14 будет работать без перерыва до полного устранения аварии», - заявили в комитете городского хозяйства.

В связи с этим полностью перекрыли для движения в обоих направлениях участок дороги между домами №102 и №42 по улице Жердева. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.