Общество 14.05.2026 в 09:00

Порядок индексации северных пенсий в 2027 году

Кто имеет право на повышенные выплаты
Текст: Номер один
«Слышала, что северные пенсии с 2027 года будут индексировать по-новому. Расскажите, как именно и кому они вообще положены?» Татьяна Ивановна, г. Северобайкальск.

Действительно, с 2027 года северные пенсии ждут изменения. Главное, что нужно знать жителям Бурятии: наша республика относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. Поэтому многие земляки имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, а также на досрочный выход на заслуженный отдых.

Кому положена северная пенсия

Право на «северную» пенсию возникает при выполнении нескольких условий. Во-первых, необходим специальный стаж: не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях (к которым относится и Бурятия). Во-вторых, требуется общий страховой стаж: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При соблюдении этих условий пенсия назначается досрочно — на пять лет раньше общеустановленного возраста.

Размер северной пенсии складывается из страховой части (зависит от стажа и баллов) и повышенной фиксированной выплаты. За работу на Севере или в приравненных районах полагается повышающий коэффициент: 1,5 для жителей Крайнего Севера и 1,3 — для приравненных местностей. Этот коэффициент как раз и дает основную прибавку.

Как будут индексировать в 2027 году

Порядок индексации северных пенсий в 2027 году такой же, как и для всех остальных страховых пенсий по старости. Специального порядка именно для северян не предусмотрено.

В 2027 году страховые пенсии планируется проиндексировать дважды: с 1 февраля и с 1 апреля. По заявлению профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой, сделанному «Российской газете», именно такой порядок заложен в действующем законодательстве на 2027 год. Размер индексации с 1 февраля, по прогнозам, составит около 4%, а с 1 апреля — порядка 3,4%.

При этом оба повышения затронут и страховую часть пенсии, и фиксированную выплату, к которой как раз и применяется «северный» коэффициент. То есть фактически северяне получат прибавку в тех же процентах, что и остальные пенсионеры, но в абсолютных цифрах она будет выше за счёт изначально большего размера выплат.

Что важно знать заранее

Индексация происходит автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно. Работающим пенсионерам с 2025 года повышения положены наравне с неработающими. Окончательные цифры и даты двукратного перерасчёта утвердят к концу 2026 года.

