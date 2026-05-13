Общество 13.05.2026 в 10:13

За липовые права жителю Бурятии грозит уголовное дело

Поддельный документ он купил с рук
Текст: Елена Кокорина
В Бичурском районе Бурятии сотрудники ГАИ поймали водителя с липовыми правами. Сначала водитель уверял, что ему выдали такие права в ГАИ, но потом все же сознался, что купил их.

41-летнего мужчину на автомобиле «Kia Bongo» остановили для проверки документов 5 мая на 79-м км автодороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта. Однако прогон по базам данных удостоверения, которое он предъявил инспектору, показал, что документ принадлежит другому человеку, проживающему за пределами Бурятии.

- Сначала он начал утверждать, что получил права в ГАИ, но вскоре признался, что купил их у незнакомца более чем за 30 тысяч рублей. Поддельное удостоверение было изъято и направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Использование заведомо подложного документа», - сообщили в полиции республики.

Фото: нейросеть

Теги
подделка документов

