В Улан-Удэ задержали алиментщика с долгом около 2 млн рублей

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали горожанина, который находился в розыске за неуплату алиментов. На улице Смолина, его заметили с бутылкой спиртного на автобусной остановке, сделали замечание и проверили документы.

- Проверка показала, что 36-летний улан-удэнец уклоняется от уплаты алиментов на содержание двоих детей. А по данным регионального управления службы судебных приставов, его задолженность превышает уже 1,8 миллиона рублей, - рассказали в Росгвардии республики.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали судебным приставам.

