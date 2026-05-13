Улан-удэнка отсудила 225 тысяч рублей у батутного центра, где сломал ногу ее сын

Жительница Улан-Удэ отсудила у владельца батутного центра 225 тысяч рублей компенсации морального вреда за травму, которую получил ее сын.

Во время игры мальчик передвигался по месту, где расположены пружины батута, которые были закрыты матами. В какой-то момент пружины слетели с мест крепления, и ребенок упал, застряв между ними. В результате он сломал ногу.

Суд обязал индивидуального предпринимателя, владеющего батут-центром, выплатить компенсацию морального вреда, а также штраф в общей сумме 225 тыс. рублей.

«После возбуждения исполнительного производства в службе судебных приставов Республики Бурятия и применения мер принудительного исполнения задолженность была выплачена в полном объеме», - прокомментировали в УФССП по Бурятии.