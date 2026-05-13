Когда выпускники школ Бурятии будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Ранее в Минпросвещения России и Рособрнадзоре утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2026 год. В нашей республике также предусмотрены экзамены по бурятскому языку.

Основной период ЕГЭ:

1 июня – история, литература, химия;

4 июня – русский язык;

8 июня – математика базового и профильного уровней;

11 июня – обществознание, физика;

15 июня – биология, география, иностранные языки (письменная часть);

16 июня – бурятский язык;

18 июня – информатика, иностранные языки (устная часть);

19 июня – информатика.

ЕГЭ – резервные дни:

22-25 июня – резерв по всем предметам.

8-9 июля – президентские дни: выпускники текущего года могут пересдать ЕГЭ по любому предмету.

Основной период ОГЭ:

2 июня – математика;

5 июня – физика, география, химия, бурятский язык, информатика;

6 июня – английский, информатика;

9 июня – русский язык;

16 июня – английский, биология, литература, обществознание, физика, информатика;

19 июня – химия, биология, география, литература, история, обществознание.

ОГЭ – резервные дни:

29 июня – математика;

2 июля – русский язык;

З июля – все предметы (кроме русского языка и математики);

6 июля – все предметы (кроме русского языка и математики).