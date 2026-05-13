Когда выпускники школ Бурятии будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ
Ранее в Минпросвещения России и Рособрнадзоре утвердили расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2026 год. В нашей республике также предусмотрены экзамены по бурятскому языку.
Основной период ЕГЭ:
1 июня – история, литература, химия;
4 июня – русский язык;
8 июня – математика базового и профильного уровней;
11 июня – обществознание, физика;
15 июня – биология, география, иностранные языки (письменная часть);
16 июня – бурятский язык;
18 июня – информатика, иностранные языки (устная часть);
19 июня – информатика.
ЕГЭ – резервные дни:
22-25 июня – резерв по всем предметам.
8-9 июля – президентские дни: выпускники текущего года могут пересдать ЕГЭ по любому предмету.
Основной период ОГЭ:
2 июня – математика;
5 июня – физика, география, химия, бурятский язык, информатика;
6 июня – английский, информатика;
9 июня – русский язык;
16 июня – английский, биология, литература, обществознание, физика, информатика;
19 июня – химия, биология, география, литература, история, обществознание.
ОГЭ – резервные дни:
29 июня – математика;
2 июля – русский язык;
З июля – все предметы (кроме русского языка и математики);
6 июля – все предметы (кроме русского языка и математики).