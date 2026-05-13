Незаконная добыча нефрита обернулась крупным ущербом для экологии Бурятии

В Баунтовском районе сотрудники полиции расследуют уголовное дело по факту загрязнения вод реки Ципа. Сумма нанесённого ущерба оценивается почти в 900 тысяч рублей.

- В ноябре 2025 года двое безработных мужчин 38 и 43 лет с помощью экскаватора незаконно добывали нефрит прямо из русла реки. Это привело к загрязнению поверхностных вод и нанесло серьёзный вред экологии. Их деятельность была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности, - рассказали в полиции республики.

Ангаро-Байкальское управление Федерального агентства по рыболовству подсчитало ущерб причинённый водным биологическим ресурсам. Согласно их заключению, он составил 892 055 рублей. Виновные признали свою вину и уже полностью возместили его.

Расследование уголовного дела продолжается. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: полиция РБ