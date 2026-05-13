Жителя Бурятии будут судить за зверское убийство жены и ее дочери

В Бурятии перед судом предстанет житель Бичуры, которого обвиняют в убийстве 38-летней супруги, а также изнасиловании и убийстве ее 17-летней дочери. Напомним, жестокая расправа произошла 7 июня 2025 года.

Ранее судимый сельчанин стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применение насилия), п. «а», «б», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе лица в связи с выполнением им общественного долга, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием), п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней, сопряженное с совершением другого особо тяжкого преступления против личности) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Душегуб жил в Бичуре с супругой, ее несовершеннолетними дочерью и сыном. В конце апреля 2025 года мужчина во время бытовой ссоры избил падчерицу. После семейного скандала он покинул дом и стал жить отдельно. 7 июня фигурант приехал к супруге и стал выяснять с ней отношения во дворе. После он напал на нее, избил и несколько раз ударил ножом по различным частям тела.

На крики матери из дома выбежала ее дочь, которая попыталась помешать расправе. Сельчанин также напал на девочку, затащил ее в баню, ударил кирпичом по голове, изнасиловал, после чего нанес удары ножом в шею, по туловищу и руке. От полученных повреждений обе потерпевшие скончались на месте происшествия.

«Преступления в отношении матери и сестры были совершены на глазах малолетнего мальчика, которому причинена психотравма, вызвавшая расстройство здоровья. После содеянного злоумышленник перекинул нож в соседний огород, затем скрылся с места преступления и позднее выбросил в реку окровавленную одежду. Через некоторое время он был задержан сотрудниками полиции. На протяжении предварительного расследования фигурант содержался под стражей», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

Следователям удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.