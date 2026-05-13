Общество 13.05.2026 в 15:25

Жителя Бурятии будут судить за зверское убийство жены и ее дочери

Также перед расправой сельчанин надругался над падчерицей
A- A+
Текст: Карина Перова
Жителя Бурятии будут судить за зверское убийство жены и ее дочери
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии перед судом предстанет житель Бичуры, которого обвиняют в убийстве 38-летней супруги, а также изнасиловании и убийстве ее 17-летней дочери. Напомним, жестокая расправа произошла 7 июня 2025 года.

Ранее судимый сельчанин стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применение насилия), п. «а», «б», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе лица в связи с выполнением им общественного долга, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием), п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней, сопряженное с совершением другого особо тяжкого преступления против личности) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Душегуб жил в Бичуре с супругой, ее несовершеннолетними дочерью и сыном. В конце апреля 2025 года мужчина во время бытовой ссоры избил падчерицу. После семейного скандала он покинул дом и стал жить отдельно. 7 июня фигурант приехал к супруге и стал выяснять с ней отношения во дворе. После он напал на нее, избил и несколько раз ударил ножом по различным частям тела.

На крики матери из дома выбежала ее дочь, которая попыталась помешать расправе. Сельчанин также напал на девочку, затащил ее в баню, ударил кирпичом по голове, изнасиловал, после чего нанес удары ножом в шею, по туловищу и руке. От полученных повреждений обе потерпевшие скончались на месте происшествия.

«Преступления в отношении матери и сестры были совершены на глазах малолетнего мальчика, которому причинена психотравма, вызвавшая расстройство здоровья. После содеянного злоумышленник перекинул нож в соседний огород, затем скрылся с места преступления и позднее выбросил в реку окровавленную одежду. Через некоторое время он был задержан сотрудниками полиции. На протяжении предварительного расследования фигурант содержался под стражей», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

Следователям удалось собрать достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Теги
двойное убийство СК бичура

Все новости

Цифровой полигон: «Ростелеком» предоставил интернет для битвы кибертанкистов Бурятии
13.05.2026 в 15:50
Трассу в Бурятии затопило свиными фекалиями
13.05.2026 в 15:44
Жителя Бурятии будут судить за зверское убийство жены и ее дочери
13.05.2026 в 15:25
В Улан-Удэ застройщик «Мегаполиса» ушел в крутое пике
13.05.2026 в 15:04
В Бурятии клещи цапнули 234 человека
13.05.2026 в 14:24
В Бурятии затеяли благоустройство в «Степном кочевнике»
13.05.2026 в 14:04
Мошенники оформили автомобиль на жителя Бурятии и теперь он должен таможне почти 750 тысяч
13.05.2026 в 14:00
Монголия запустит сеть солнечных электростанций уже к концу года
13.05.2026 в 13:53
Сирены вместо дрели
13.05.2026 в 13:38
В Москве окончательно признали невозможность борьбы с VPN
13.05.2026 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Цифровой полигон: «Ростелеком» предоставил интернет для битвы кибертанкистов Бурятии
13.05.2026 в 15:50
В Бурятии клещи цапнули 234 человека
В том числе кровососы «нападали» на людей на приусадебных участках
13.05.2026 в 14:24
В Бурятии затеяли благоустройство в «Степном кочевнике»
Этнокомплекс готовится к фестивалю «Голос кочевников»
13.05.2026 в 14:04
Мошенники оформили автомобиль на жителя Бурятии и теперь он должен таможне почти 750 тысяч
Попытки доказать свою правоту через суд не увенчались успехом
13.05.2026 в 14:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru