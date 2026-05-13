Трассу в Бурятии затопило свиными фекалиями

На трассе в Заиграевском районе Бурятии прорвало трубу, которая тянется вдоль дороги от свинокомплекса «Восточно-Сибирский». Отходы хлынули прямо на проезжую часть. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ».

Автору ролика не повезло попасть под вонючую струю – в этот момент он проезжал мимо на машине. Фекальный фонтан забил в районе Заиграево и Старой Курбы. Вонь настолько ужасная, что очевидец не смог сдержать рвотных позывов.

«Мужчина говорит, что у этих труб, а их несколько, дежурят в машинах люди. Сам автор видео утверждает, что находиться в тех местах невозможно из-за запаха», - прокомментировали в паблике.