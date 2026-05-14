Общество 14.05.2026 в 09:43

В Бурятии 67 педагогам «зажали» свыше 2,5 млн рублей

Учителям неправильно начисляли доплату за внеурочную деятельность
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии 67 педагогам «зажали» свыше 2,5 млн рублей
Фото: Генпрокуратура России

В Бурятии 67 педагогов столкнулись с нарушениями при начислении зарплаты. В их числе учитель начальных классов Кяхтинской СОШ № 2 Оксана Жамьянова. Из-за ошибки в расчетах она больше полугода недополучала деньги за внеурочную деятельность с детьми.

Женщина пояснила, что вопреки требованиям закона оплата за неаудиторную занятость включалась в минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Но эта дополнительная работа должна оплачиваться сверх зарплаты. Педагог обратилась к районному прокурору. После проверки ей произвели перерасчет в 18 тысяч рублей.

«Сейчас таких проблем нет, каждый месяц получаю доплату за внеурочную деятельность», - заключила педагог.

Аналогичное необоснованное занижение заработной платы зафиксировали и в других сельских школах республики.

«После вмешательства надзорного ведомства 67 работникам образовательных организаций произведен перерасчет и выплата заработной платы более чем на 2,5 миллиона рублей», - отметили в Генпрокуратуре России.

Теги
зарплата учителя прокуратура

Все новости

Слесарь-электрик из Улан-Удэ купил «синтетику» через мессенджер
14.05.2026 в 10:18
Леса Бурятии будут патрулировать беспилотники
14.05.2026 в 10:06
В горах в Бурятии турист свалился с высоты 7 метров
14.05.2026 в 09:53
В Бурятии 67 педагогам «зажали» свыше 2,5 млн рублей
14.05.2026 в 09:43
В Улан-Удэ четырехмесячная малышка пострадала в ДТП
14.05.2026 в 09:23
Рабочие, сорвавшиеся с высоты 6 этажа в Улан-Удэ, оказались гражданами Узбекистана
14.05.2026 в 09:12
Порядок индексации северных пенсий в 2027 году
14.05.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 14 мая
14.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 14 мая 2026 года
14.05.2026 в 06:02
В Бурятии самозанятость бьет рекорды
14.05.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Слесарь-электрик из Улан-Удэ купил «синтетику» через мессенджер
Мужчина предстал перед судом
14.05.2026 в 10:18
Леса Бурятии будут патрулировать беспилотники
Новейшие технологии помогут в борьбе с лесными пожарами
14.05.2026 в 10:06
Рабочие, сорвавшиеся с высоты 6 этажа в Улан-Удэ, оказались гражданами Узбекистана
Транспортировкой тела погибшего занимается генконсульство
14.05.2026 в 09:12
Порядок индексации северных пенсий в 2027 году
Кто имеет право на повышенные выплаты
14.05.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru