В Бурятии 67 педагогам «зажали» свыше 2,5 млн рублей

В Бурятии 67 педагогов столкнулись с нарушениями при начислении зарплаты. В их числе учитель начальных классов Кяхтинской СОШ № 2 Оксана Жамьянова. Из-за ошибки в расчетах она больше полугода недополучала деньги за внеурочную деятельность с детьми.

Женщина пояснила, что вопреки требованиям закона оплата за неаудиторную занятость включалась в минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Но эта дополнительная работа должна оплачиваться сверх зарплаты. Педагог обратилась к районному прокурору. После проверки ей произвели перерасчет в 18 тысяч рублей.

«Сейчас таких проблем нет, каждый месяц получаю доплату за внеурочную деятельность», - заключила педагог.

Аналогичное необоснованное занижение заработной платы зафиксировали и в других сельских школах республики.

«После вмешательства надзорного ведомства 67 работникам образовательных организаций произведен перерасчет и выплата заработной платы более чем на 2,5 миллиона рублей», - отметили в Генпрокуратуре России.