В горах в Бурятии турист свалился с высоты 7 метров

В Тункинском районе Бурятии турист упал с высоты 7 метров во время восхождения на пик Аршан. ЧП случилось 9 мая.

В сумерках и, будучи без фонарика, мужчина перепутал тропу, упал с гребня на полку. В результате он пролетел 7 метров и получил открытый перелом.

На его спасение выдвинулась группа, которая была на учебно-тренировочных сборах в соседнем ущелье. Пострадавшего спускали на носилках. Также помогали альпинисты, меняясь каждые пять минут.

«Туриста передали бригаде медиков центральной районной больницы», - заключили в БРПСС.