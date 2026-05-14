Общество 14.05.2026 в 09:12

Рабочие, сорвавшиеся с высоты 6 этажа в Улан-Удэ, оказались гражданами Узбекистана

Транспортировкой тела погибшего занимается генконсульство
Текст: Номер один
Фото: СУ СКР по Бурятии

Двое рабочих, сорвавшиеся с высоты 6 этажа в Улан-Удэ, оказались гражданами Узбекистана. Напомним, 8 мая гастарбайтеры упали во время строительства многоэтажного жилого дома. 

Причиной несчастного случая стало то, что машинист башенного крана по неосторожности повредил строительные леса, в результате чего двое мужчин, находившиеся на конструкции без страховочных ремней, упали вниз. Один из них скончался на месте, другой с тяжёлыми травмами попал в больницу.

Как стало известно «Номер один», оба рабочих – граждане Узбекистана. Транспортировкой тела погибшего занимается генконсульство иностранного государства.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлёкшем гибель человека.

