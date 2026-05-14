Происшествия 14.05.2026 в 09:23

В Улан-Удэ четырехмесячная малышка пострадала в ДТП

Две иномарки столкнулись на улице Бабушкина
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ четырехмесячная малышка пострадала в ДТП
Фото: ГАИ Бурятии

Вчера в Улан-Удэ около 17 часов на улице Бабушкина столкнулись автомобили «Форд» и «Сузуки». В результате пострадала четырехмесячная девочка.

Ребенок находился в салоне «Сузуки» – на заднем пассажирском сиденье, в детском автокресле. В ГАИ республики сообщили, что родители сами доставили малышку в медучреждение. После осмотра и оказания необходимой помощи их отпустили домой.

Установление обстоятельств и причин ДТП контролирует прокуратура Октябрьского района.

«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

Теги
ДТП ГАИ

Все новости

Слесарь-электрик из Улан-Удэ купил «синтетику» через мессенджер
14.05.2026 в 10:18
Леса Бурятии будут патрулировать беспилотники
14.05.2026 в 10:06
В горах в Бурятии турист свалился с высоты 7 метров
14.05.2026 в 09:53
В Бурятии 67 педагогам «зажали» свыше 2,5 млн рублей
14.05.2026 в 09:43
В Улан-Удэ четырехмесячная малышка пострадала в ДТП
14.05.2026 в 09:23
Рабочие, сорвавшиеся с высоты 6 этажа в Улан-Удэ, оказались гражданами Узбекистана
14.05.2026 в 09:12
Порядок индексации северных пенсий в 2027 году
14.05.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 14 мая
14.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 14 мая 2026 года
14.05.2026 в 06:02
В Бурятии самозанятость бьет рекорды
14.05.2026 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В горах в Бурятии турист свалился с высоты 7 метров
Мужчина перепутал тропу и упал с гребня на полку
14.05.2026 в 09:53
Трассу в Бурятии затопило свиными фекалиями
Там прорвало трубу, которая тянется от свинокомплекса
13.05.2026 в 15:44
Незаконная добыча нефрита обернулась крупным ущербом для экологии Бурятии
Загрязнение реки Ципа оценили почти 900 тысяч рублей
13.05.2026 в 11:16
В Улан-Удэ 36-летний водитель разбился насмерть возле остановки
Мужчина вылетел на «встречку» и столкнулся с другой иномаркой
13.05.2026 в 09:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru