В Улан-Удэ четырехмесячная малышка пострадала в ДТП

Вчера в Улан-Удэ около 17 часов на улице Бабушкина столкнулись автомобили «Форд» и «Сузуки». В результате пострадала четырехмесячная девочка.

Ребенок находился в салоне «Сузуки» – на заднем пассажирском сиденье, в детском автокресле. В ГАИ республики сообщили, что родители сами доставили малышку в медучреждение. После осмотра и оказания необходимой помощи их отпустили домой.

Установление обстоятельств и причин ДТП контролирует прокуратура Октябрьского района.

«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.