Происшествия 14.05.2026 в 09:23
В Улан-Удэ четырехмесячная малышка пострадала в ДТП
Две иномарки столкнулись на улице Бабушкина
Текст: Карина Перова
Вчера в Улан-Удэ около 17 часов на улице Бабушкина столкнулись автомобили «Форд» и «Сузуки». В результате пострадала четырехмесячная девочка.
Ребенок находился в салоне «Сузуки» – на заднем пассажирском сиденье, в детском автокресле. В ГАИ республики сообщили, что родители сами доставили малышку в медучреждение. После осмотра и оказания необходимой помощи их отпустили домой.
Установление обстоятельств и причин ДТП контролирует прокуратура Октябрьского района.
«Надзорным органом будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.