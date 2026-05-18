Прокуратура Бурятии заплутала в коммунальных джунглях Улан-Удэ

Год - достаточный срок, чтобы сменить двери, но не для того, чтобы получить ответ. История многоквартирного дома (МКД) по ул. Конечной, 3, тянется мучительно долго: уголовное дело успели возбудить, приостановить, а затем возобновить расследование. Жители только руками разводят: когда же поставят точку в скандале, который, казалось бы, касается всего-навсего коммунальных вопросов? Ответа нет, и с гражданами, задающими этот простой и горький вопрос, трудно не согласиться.На Конечной зимнее утро начиналось с недоумения. Жители дома номер три, выглянув в подъезд, обнаружили, что двери исчезли. Вместо старых, местами обшарпанных, но надежных створок зияли проемы, в которые мастеровые уже вставляли новые пластиковые конструкции. За окнами трещал мороз, шел отопительный сезон, а в подъездах гулял сквозняк. Кто и зачем решил экстренно менять общедомовое имущество, когда столбик термометра ушел далеко вниз? Этот вопрос быстро перерос в настоящую дворовую сагу, которая длится уже год и пока далека от финала.Александр Сумкин, один из собственников, человек въедливый и неленивый, сразу почуял неладное. Одно дело - когда двери рассыпаются в труху, и совсем другое - когда их вдруг снимают без спроса, словно по мановению волшебной палочки.- Я прекрасно помнил эти двери, - рассказывает он. - В 2018 году их меняла компания «Жилсервисплюс». В одном подъезде тогда вообще поставили пластик, в остальных - по две добротных новых двери. До этого старые, еще с 1988 года, прослужили честно 30 лет. А тут вдруг посреди зимы кому-то приспичило.Сомнения Сумкина усиливались юридическим нюансом. ООО УК «Родной город» - управлявшая домом организация была не постоянной, а временной. Ее назначил муниципалитет ровно на 12 месяцев, и к моменту дверного демарша этот срок уже истек. Полномочия такой «управляшки», прямо скажем, ограничены. Экстренная замена дверей, да еще без решения общего собрания, в эти рамки, по мнению жителя, точно не вписывалась.Любопытство заставило написать запрос в «Родной город». Ответ озадачил еще сильнее. Фирма сообщила, что новые входные группы обошлись в 268 тыс. 480 рублей, а работу выполнило ООО «Паритет-плюс». Но самое интересное выяснилось дальше: между «Паритет-плюс» и неким ИП Политова обнаружился еще один договор подряда. Возникла целая цепочка предпринимателей, словно кто-то водил хоровод вокруг обычных подъездных дверей. «Замена произведена по многочисленным просьбам собственников, а также ввиду их сильного износа», - рапортовал «Родной город», но тут же делал оговорку: «Решение общего собрания об установке входных групп отсутствует».Вот эту вилку Александр Сумкин и считает корнем проблемы. Состояние дверей, по его оценке, было совершенно рабочим. Не аварийным. Менять их зимой, когда каждый сквозняк выдувает тепло из квартир, не имея на то внятного решения жильцов, - поступок, по меньшей мере, странный.- Я не увидел в законодательстве формулировки «замена входных дверей временной УК», - настаивает он. - Там только ремонт. А это, согласитесь, разные вещи.С той минуты начались долгие хождения по инстанциям, которые знакомы каждому, кто когда-либо пытался добиться правды в жилищно-коммунальном лабиринте. Тучные годы, когда на коммунальные излишества смотрели сквозь пальцы, прошли. Сегодня люди считают деньги иначе. И перспектива однажды получить платежку с дополнительной строкой «за те самые двери» греет душу не больше, чем сквозняк в подъезде.Позиция самого «Родного города» прозрачна и по-своему логична. В официальном ответе Сумкину указано: «Оплата произведена в счет будущих платежей собственников многоквартирного дома за содержание и текущий ремонт». Переводя с управленческого языка на бытовой: компания потратилась сейчас, чтобы потом, когда придет время, выставить счет жителям. Благотворительностью здесь, увы, не пахнет. И хотя в данный момент дополнительную плату никто не требует, ожидание этого часа висит над домом номер три дамокловым мечом.Деньги, к слову, действительно ушли. В марте этого года заместитель прокурора Октябрьского района Семен Шуляк уведомил заявителя о том, что работы выполнены, оплата по договору между «Паритет Плюс» и «Родным городом» произведена, причем случилось это четвертого числа. Удивительная деталь - двери сменили годом ранее, а рассчитывались за них только сейчас. Но факт остается фактом - подрядчик деньги получил.Теперь вопрос упирается в то, кто и на каком основании вернет потраченное. «Родной город» сегодня уже не обслуживает дом, его сменил постоянный «Паритет-плюс». Взыскать расходы через текущие платежи прежняя компания не может. Остается суд. И, глядя на то, как развиваются события, можно сказать, что развязка этой «дверной битвы» близка как никогда.Свое веское слово уже сказали в комитете муниципального контроля мэрии Улан-Удэ. Председатель Анна Анучина напомнила прописную истину: «управляющая организация вправе заменить тамбурные двери, но после принятия соответствующего решения собственников на общем собрании». Казалось бы, точка. Однако Госстройжилнадзор Республики Бурятии обрисовал ситуацию несколько иначе. В ответе на обращение Сумкина ведомство разъяснило: «если входные двери находились в надлежащем состоянии, то замена дверей требовала решения собственников многоквартирного дома; если же износ был значительным, управляющая компания могла действовать и без него». Как тут не вспомнить восточную притчу о хитрой обезьяне, что сидит на пальме и наблюдает за схваткой двух тигров, не помогая никому из дерущихся?Истина, как это часто бывает, проста и обидна. Решающий момент битвы - установление факта: хороши ли были старые двери. Если жители Конечной, 3, соберутся и официально заявят, что демонтированные створки не нуждались в экстренной замене, они не были разбиты и разболтаны, то есть шанс признать вмешательство в общедомовое имущество незаконным. Если же коллективного заявления не последует, это станет молчаливым согласием с тем, что двери пришли в негодность. Тогда кошельки придется раскрыть. Срок давности по гражданским искам о взыскании задолженности достаточен, чтобы приглашение в суд пришло в самый неожиданный момент. И тогда процесс, скорее всего, будет проигран.Впрочем, двери - лишь видимая часть айсберга. Параллельно в доме разворачивается сюжет, который по своему напряжению не уступает детективному роману. Здесь в центре внимания - протоколы и подписи. По обращениям граждан отдел дознания ОП № 2 УМВД России по г. Улан-Удэ возбудил уголовное дело. Вопрос коснулся подлинности «автографа» Галины Богомазовой, члена совета дома. Женщина, по ее словам, в верхней части заключительной страницы протокола собрания от 22 февраля 2025 года не расписывалась. Однако подпись там каким-то образом появилась. Собрание то было судьбоносным: именно на нем «Паритет-плюс» принял многоквартирный дом под свое крыло.Галина Богомазова уже дала пояснения, сдала образцы почерка. По устной информации, исследование подтвердило, что подпись не ее. Сейчас полиция готовит дополнительный анализ, чтобы установить, как такое могло произойти. Интересно, что дознание однажды уже пытались приостановить со стандартной формулировкой «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Но в феврале этого года райпрокуратура такое решение отменила, а в адрес начальника полицейского отдела внесла представление о бездействии. Колесо правосудия хоть и со скрипом, но продолжает вращаться.Есть в этой истории и еще один штрих, заставляющий внимательнее вчитываться в казенные ответы. Летом прошлого года замрайпрокурора Октябрьского района сообщил Сумкину, что работы по дверям выполнила ИП Политова. Спустя девять месяцев тот же орган опроверг собственные сведения, назвав их ошибочными, и заявил, что истинным исполнителем был «Паритет Плюс» по договору с «Родным городом». Житель до сих пор подозревает, что первичный ответ был правдивее, но доказательств у него, разумеется, нет. Добавим сюда нарушение инструкции при подписании ответов, допущенное неким должностным лицом, которое, впрочем, «в прокуратуре района уже не работает». Совпадения это или звенья одной цепи - покажет время.Сегодня жители устали, но не сдались. Вся эта история - наглядный учебник того, как важно вовремя проводить собрания, не пропускать бюллетени для голосования и внимательно читать квитанции. Когда в многоквартирной жизни возникают такие вот «дверные битвы», спокойная выжидательная позиция бывает опасна. Иногда выгоднее один раз собраться, подписать коллективное обращение и поставить точку, чем годами ждать, пока кто-то решит вопрос за тебя.Никому не хочется платить за то, чего не заказывал. И уж тем более становиться героем уголовной хроники из-за чужой невнимательности. А пока жители Конечной, 3, продолжают считать дни и хранить пухлые папки с ответами. Их вопрос остается по-житейски простым: когда закончится эта нелепая, но отчего-то такая дорогая история? Ответа пока нет. Но ясность, хочется верить, наступит раньше, чем придет платежка.