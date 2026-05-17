Зурхай на воскресенье, 17 мая

Благоприятно: для людей года Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, реализовывать задуманные дела, копать колодец, вспахивать поля (снимать целину, обрабатывать землю), торговать, собирать урожай, начинать добродетельные дела, совершать другие мирные действия.Неблагоприятно: для празднеств, слушания Учения, проведения ритуала для умерших, совершения подношения божествам, подавления злых духов, не стоит приглашать гостей, начинать важные дела.Стрижка волос: к сокращению жизни.Дорога: благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления на восток).Фото: Номер один