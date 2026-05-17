Гороскоп для жителей Бурятии на 17 мая 2026 года

Овен

Воскресенье отличный день для отдыха, общения с семьёй или хобби. Неожиданный звонок от старого друга может вдохновить на новые идеи.

Телец

Выходные принесут приятные сюрпризы. Возможно неожиданное предложение по работе или финансам. Не спешите отказываться, сначала всё взвесьте. Постарайтесь посвятить день себе: спа, йога или просто отдых с книгой. Если давно хотели что-то купить для дома — интуиция поможет сделать правильный выбор.

Близнецы

Ваши коммуникативные навыки на высоте. Общение принесёт пользу и удовольствие, могут появиться новые интересные знакомства или предложения. Этот день также хорош для творчества и отдыха. Прогулка или смена обстановки подарят вдохновение.

Рак

Воскресенье лучше начать с планирования и разбора дел, а после обеда уделить внимание близким — их поддержка сейчас особенно важна.

Лев

В воскресенье замедлите темп, займитесь тем, что приносит удовольствие. Финансово будьте осторожны: избегайте спонтанных покупок.

Дева

Воскресенье посвятите восстановлению сил: прогулка, йога, чтение. Интуиция подскажет, какие планы стоит отложить, а какие — реализовать.

Весы

Вы чутко чувствуете настроение окружающих — это поможет уладить разногласия. Посвятите этот выходной хобби или творчеству, вечером — душевные разговоры с близкими.

Скорпион

Эмоции могут быть бурными, но не позволяйте им управлять вами. Ваша помощь будет востребована, поэтому не отказывайте близким. Воскресенье — время для размышлений, творчества и восстановления внутреннего баланса.

Стрелец

Воскресенье посвятите хобби, спорту или творчеству. Ваша открытость миру сегодня притягивает удачу.

Козерог

Задержки и мелкие препятствия в делах воспринимайте как возможность передохнуть. Важные решения лучше принимать утром. После обеда уделите время себе для восстановления баланса.

Водолей

В воскресенье уединитесь для размышлений о долгосрочных целях, а вечером поделитесь идеями с близкими.

Рыбы

У вас появится уверенность в себе. Это хороший день для новых начинаний или карьерных шагов. Также он благоприятен для поездок, путешествий или планирования будущего.

Фото: нейросеть